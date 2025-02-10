Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC Pro Company làm việc tại Tiền Giang thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Tiền Giang: Ấp Tây Hòa, Xã Song Thuận, Châu Thành, Huyện Châu Thành

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kiểm tra, giám sát việc sản xuất theo đúng kế hoạch kiểm soát chất lượng sản phẩm;

- Viết hồ sơ đánh giá chất lượng sản phẩm (HACCP, ISO,...);

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất, yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục, phòng ngừa sự cố trong sản xuất ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, an toàn vê sinh thực phẩm;

- Kiểm soát việc sử dụng nguyên vật liệu trong mỗi ca sản xuất đúng theo công thức, đủ theo hạn mức đề ra;

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm nhập kho, lưu kho đảm bảo trong hạn sử dụng;

- Tham gia xây dựng, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 22000:2005, HACCP.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Công nghệ thực phẩm/Chế biến thủy sản ...;

- Ưu tiên có kinh nghiệm quản lý chất lượng về thủy sản;

- Siêng năng, chịu khó, có khả năng làm việc nhóm và độc lập;

- Chịu được áp lực trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực;

- Lương tháng 13, thưởng theo năng lực;

- Môi trường làm việc năng động;

- Tham gia bảo hiểm theo quy định pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC Pro Company

