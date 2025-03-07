Tuyển Nhân viên R&D Công ty TNHH Peroma Việt Nam làm việc tại Long An thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty TNHH Peroma Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
Công ty TNHH Peroma Việt Nam

Nhân viên R&D

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên R&D Tại Công ty TNHH Peroma Việt Nam

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: Lô A1

- 1, KCN Tân Kim, Kp Tân Phước, TT. Cần Giuộc, H.Cần Giuộc, Long An, VN, Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc

Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Nhiệm vụ công việc:
- Lên kế hoạch và thực hiện thử nghiệm theo định hướng của cấp quản lý trực tiếp về việc nghiên cứu và phát triển các sản phẩm hương liệu trong phòng thí nghiệm.
- Tham gia sản xuất thử nghiệm trên dây chuyền sản xuất và chuyển giao công nghệ cho Nhà máy.
- Đề xuất ý tưởng, định hướng phát triển cho các sản phẩm hương liệu.
- Cải tiến chất lượng sản phẩm, đưa ra các giải pháp để xử lý nguyên vật liệu tồn kho.
- Chuẩn bị mẫu theo yêu cầu của phòng kinh doanh và các bộ phận liên quan.
- Soạn thảo các tài liệu bao gồm: Tiêu chuẩn nguyên liệu, tiêu chuẩn thành phẩm, quy trình công nghệ, hướng dẫn công việc…
- Thực hiện và xây dựng các phương pháp kiểm nghiệm, phân tích hóa lý tại phòng thí nghiệm.
- Thực hiện và xây dựng các phương pháp về đánh giá cảm quản, đánh giá hạn sử dụng, điều kiện bảo quản và vận chuyển.
- Tham gia các buổi đánh giá đánh giá cảm quan thị hiếu bên ngoài.
- Tư vấn kỹ thuật cho phòng kinh doanh và khách hàng.
- Thực hiện các công việc được phân công của cấp trên.
Quyền hạn:
- Đề xuất cung cấp các phương tiện cần thiết, tạo mọi điều kiện thuận lợi và thời gian hợp lý để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
- Yêu cầu các bộ phận liên quan cung cấp thông tin và hỗ trợ các công việc liên quan.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm : có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Tại Công ty TNHH Peroma Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm
Du Lịch ( 01 lần/ năm)
Xe đưa đón từ HCM
Đồng phục
Chế độ thưởng: KPIs, Sáng tạo, Tháng 13, các ngày lễ,Tết
Chăm sóc sức khỏe: Khám sức khỏe định kỳ 01 lần/ năm
Đào tạo: Thường xuyên
Tăng lương: 06 tháng - 01 năm
Nghỉ phép năm theo luật Lao động
Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến thứ 6 (08h00 -17h00), Thứ 7 nghỉ cách tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Peroma Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Peroma Việt Nam

Công ty TNHH Peroma Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô A1-1 KCN Tân Kim, Khu phố Tân Phước, Thị Trấn Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc,Tỉnh Long An, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

