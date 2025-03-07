Tuyển Nhân viên R&D Công ty TNHH Peroma Việt Nam làm việc tại Long An thu nhập 8 - 12 Triệu

Nhiệm vụ công việc:

- Lên kế hoạch và thực hiện thử nghiệm theo định hướng của cấp quản lý trực tiếp về việc nghiên cứu và phát triển các sản phẩm hương liệu trong phòng thí nghiệm.

- Tham gia sản xuất thử nghiệm trên dây chuyền sản xuất và chuyển giao công nghệ cho Nhà máy.

- Đề xuất ý tưởng, định hướng phát triển cho các sản phẩm hương liệu.

- Cải tiến chất lượng sản phẩm, đưa ra các giải pháp để xử lý nguyên vật liệu tồn kho.

- Chuẩn bị mẫu theo yêu cầu của phòng kinh doanh và các bộ phận liên quan.

- Soạn thảo các tài liệu bao gồm: Tiêu chuẩn nguyên liệu, tiêu chuẩn thành phẩm, quy trình công nghệ, hướng dẫn công việc…

- Thực hiện và xây dựng các phương pháp kiểm nghiệm, phân tích hóa lý tại phòng thí nghiệm.

- Thực hiện và xây dựng các phương pháp về đánh giá cảm quản, đánh giá hạn sử dụng, điều kiện bảo quản và vận chuyển.

- Tham gia các buổi đánh giá đánh giá cảm quan thị hiếu bên ngoài.

- Tư vấn kỹ thuật cho phòng kinh doanh và khách hàng.

- Thực hiện các công việc được phân công của cấp trên.

Quyền hạn:

- Đề xuất cung cấp các phương tiện cần thiết, tạo mọi điều kiện thuận lợi và thời gian hợp lý để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

- Yêu cầu các bộ phận liên quan cung cấp thông tin và hỗ trợ các công việc liên quan.