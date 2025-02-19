Tuyển Nhân viên R&D Navigos Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên R&D Tại Navigos Group
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: E. Town Central, 11 Đoàn Văn Bơ, phường 13, Quận 4, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
• Thu thập thông tin, tổng hợp dữ liệu
• Set up báo cáo bằng Excel
• Các công việc admin khác được phân công từ Line Manager
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Thành thạo về các hàm, pivot table, vẽ chart...bằng excel để làm báo cáo
• Có kinh nghiệm SET UP báo cáo
• Giỏi trong việc tổng hợp số liệu
• Có kinh nghiệm SET UP báo cáo
• Giỏi trong việc tổng hợp số liệu
Tại Navigos Group Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Navigos Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI