Tuyển Nhân viên R&D Navigos Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: E. Town Central, 11 Đoàn Văn Bơ, phường 13, Quận 4, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

• Thu thập thông tin, tổng hợp dữ liệu

• Set up báo cáo bằng Excel

• Các công việc admin khác được phân công từ Line Manager

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Thành thạo về các hàm, pivot table, vẽ chart...bằng excel để làm báo cáo

• Có kinh nghiệm SET UP báo cáo

• Giỏi trong việc tổng hợp số liệu

