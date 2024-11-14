Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HỢP TÁC QUỐC TẾ V.O.I - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: CL13 Khu đô thị Nam La Khê, Phường La Khê, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Tư vấn du học

- Tiếp nhận, xử lý danh sách khách hàng từ các hoạt động, chiến dịch Marketing để chuyển đổi thành khách hàng.

- Tư vấn khách hàng là học sinh, sinh viên hoặc phụ huynh học sinh có nhu cầu đi du học.

- Tư vấn các thông tin về chương trình du học, hồ sơ, tiến trình visa.

- Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng trong và sau quá trình dịch vụ.

- Theo dõi học sinh tiềm năng để tư vấn và ký hợp đồng.

- Tìm kiếm và phát triển xây dựng dữ liệu khách hàng, duy trì quản lý chăm sóc khách hàng và phát triển mối quan hệ giữa công ty và khách hàng, đối tác.

- Tư vấn chăm sóc khách hàng theo nguồn data có sẵn.

Yêu Cầu Công Việc

- Đã có kinh nghiệm làm Tư vấn/Chăm sóc khách hàng

- Yêu thích công việc tư vấn, chăm sóc khách hàng

- Biết lắng nghe khách hàng và có khả năng làm việc độc lập, có tinh thần trách nhiệm

- Năng động, tích cực, chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HỢP TÁC QUỐC TẾ V.O.I - CHI NHÁNH HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 10-15tr + KPI

- Thưởng nóng, thưởng sales hàng tháng, thưởng dự án đạt kết quả tốt

- Được tham gia BHXH theo quy định + Lương tháng thứ 13

- Môi trường chuyên nghiệp và hiện đại, có nhiều cơ hội tiếp xúc và học hỏi kinh nghiệm với người nước ngoài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HỢP TÁC QUỐC TẾ V.O.I - CHI NHÁNH HÀ NỘI

