Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH TRIMAI làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 100 Bùi Tá Hán, P. Khuê Mỹ , Ngũ Hành Sơn

Tìm kiếm, mở rộng mạng lưới khách hàng và đối tác.

Đàm phán, thuyết phục và xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng.

Tư vấn và bán các sản phẩm, dịch vụ du lịch, nhà hàng của Phiêu Group đến với khách hàng cá nhân, đoàn thể và các đại lý.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo dịch vụ chất lượng và hỗ trợ khách hàng.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực sale tour, nhà hàng, hoặc sale cho các đại lý lữ hành.

Khả năng giao tiếp, đàm phán và xử lý tình huống tốt.

Nhiệt tình, sáng tạo và chủ động trong công việc.

Lương: Thỏa thuận

Thu nhập hấp dẫn với lương cứng + hoa hồng

Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp trong một môi trường chuyên nghiệp.

Được đào tạo, hỗ trợ phát triển kỹ năng chuyên môn.

Tham gia vào các hoạt động team building, du lịch và các phúc lợi khác của công ty.

