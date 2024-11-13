Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH TRIMAI làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH TRIMAI làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH TRIMAI
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
CÔNG TY TNHH TRIMAI

Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY TNHH TRIMAI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
15 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 100 Bùi Tá Hán, P. Khuê Mỹ , Ngũ Hành Sơn

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, mở rộng mạng lưới khách hàng và đối tác.
Đàm phán, thuyết phục và xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng.
Tư vấn và bán các sản phẩm, dịch vụ du lịch, nhà hàng của Phiêu Group đến với khách hàng cá nhân, đoàn thể và các đại lý.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo dịch vụ chất lượng và hỗ trợ khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực sale tour, nhà hàng, hoặc sale cho các đại lý lữ hành.
Khả năng giao tiếp, đàm phán và xử lý tình huống tốt.
Nhiệt tình, sáng tạo và chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH TRIMAI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận
Thu nhập hấp dẫn với lương cứng + hoa hồng
Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp trong một môi trường chuyên nghiệp.
Được đào tạo, hỗ trợ phát triển kỹ năng chuyên môn.
Tham gia vào các hoạt động team building, du lịch và các phúc lợi khác của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRIMAI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TRIMAI

CÔNG TY TNHH TRIMAI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, Toà nhà dầu khí, Đường 30/4, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

