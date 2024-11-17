Tuyển Content Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHAMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHAMY
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/12/2024
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHAMY

Content Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Marketing Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHAMY

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 5N7 TT5 KDT Bắc Linh Đàm, Phố Đặng Xuân Bảng, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Quản lý các tài khoản mạng xã hội của công ty (20-50 tài khoản/bạn)
Lên kịch bản seeding facebook.
Đăng tải bài viết liên quan lên hội nhóm, trang,...
Chia sẻ, bình luận nội dung của công ty trên các hội nhóm nhằm quảng bá, PR sản phẩm, dịch vụ của công ty.
Sử dụng các tài khoản facebook khác nhau xây dựng chân dung khách hàng, chia sẻ câu chuyện, hành trình của khách hàng nhằm tăng sự tin tưởng của khách hàng khác.
Tìm kiếm khách hàng qua các tài khoản quản lý và trên các hội nhóm và chuyển sale chăm sóc, tư vấn.
Hỗ trợ công việc khác trong bộ phận Marketing theo yêu cầu công việc, cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp.
Yêu thích quảng cáo, truyền thông, marketing.
Có khả năng viết linh hoạt, đa dạng, khéo léo, sáng tạo và tinh tế.
Có tinh thần học hỏi và biết lắng nghe, đam mê và nhiệt huyết trong công việc.
Ưu tiên các ứng viên đã làm công việc với các forum, các nhóm seeding hoặc các dự án seeding.
Có Laptop cá nhân, sử dụng máy tính thành thạo.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHAMY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 7.000.000 vnđ/tháng – 9.000.000 vnđ/tháng + Thưởng (Thưởng Thành tích/Thưởng sáng kiến....).
Được tham gia các khóa đào tạo theo chương trình huấn luyện của Công ty. Cơ hội học tập từ những buổi chia sẻ của các nhân sự có chuyên môn cao.
Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp, khuyến khích tạo điều kiện làm việc máu lửa, sáng tạo, tích cực đề xuất những hình thức thể hiện mới và lập kế hoạch triển khai.
Công ty môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, khuyến khích trao đổi thẳng thắn, đề xuất để phát huy khả năng của bản thân.
Đánh giá tăng lương, được định hướng nghề nghiệp, có lộ trình thăng tiến, đánh giá thăng tiến lên các vị trí cao hơn phù hợp.
Hoạt động nội bộ hàng tháng, hàng quý, hàng năm: du lịch, tổng kết, liên hoan (thường xuyên), sinh nhật, team buildings,...
Hưởng các chế độ, phúc lợi theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHAMY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHAMY

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHAMY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 52 Đặng Xuân Bảng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

