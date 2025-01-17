Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH SOUTH EDGE TECHNOLOGY làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: Khu đô thị An Đông Villa, TP Huế, Thành phố Huế

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO

Chịu trách nhiệm tăng trưởng traffic và thứ hạng từ khóa cho website

Phân tích từ khóa, đối thủ từ đó lập kế hoạch seo, phát triển website theo đúng định hướng công ty.

Lập kế hoạch phát triển nội dung cho các website, link building trên các kênh Social, tạo Brand Entity Mention trên Facebook Group, Facebook Fanpage và các kênh Social khác bao gồm cả kênh chat nhóm như Telegram, Discord,...

Hiệu chỉnh và đăng nội dung trên hệ thống tài nguyên của công ty bảo đảm đúng nghiệp vụ đã được đào tạo tại South Edge.

Báo cáo và thực hiện công việc liên quan khác theo sự phân công của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Có niềm đam mê với lĩnh vực Internet Media, kỹ năng SEO Fullstack

Có background ngành công nghệ thông tin, khoa học máy tính và các ngành kỹ thuật khác

Nắm rõ kiến thức về SEO, khả năng đọc và viết tiếng Anh ở mức căn bản, biết dùng Chat AI hỗ trợ.

Có kiến thức về thống kê truy cập, đo lường hiệu quả website, mạng xã hội.

Kỹ năng giao tiếp tốt và tinh thần trách nhiệm, có khả năng làm việc chủ động, có tinh thần làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH SOUTH EDGE TECHNOLOGY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 13 triệu đến 15 triệu.

Xét tăng lương 6 tháng - 1 năm một lần

Thưởng lương tháng 13; thưởng KPI Quý và KPI Năm theo hiệu quả công việc

Nghỉ phép năm, Lễ, Tết theo quy định

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định, ký kết Hợp đồng lao động sau thời gian thử việc.

Được đảm bảo các quyền lợi, chế độ theo quy định của pháp luật Lao động và các chính sách phúc lợi của Công ty.

Cơ hội phát triển, thăng tiến, học hỏi thêm về Internet Media, Digital Marketing

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động, hòa đồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SOUTH EDGE TECHNOLOGY

