Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN KAMNEX làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu

Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN KAMNEX làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KAMNEX
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KAMNEX

Nhân viên SEO

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên SEO Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KAMNEX

Mức lương
Từ 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 4, số 272 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương Từ 12 Triệu

• Lên chiến lược SEO: hiểu sâu về các nguyên tắc và các kỹ thuật SEO, từ đó đề xuất phương án tối ưu hóa công cụ tìm kiếm cho các dự án tại Công ty.
• Nghiên cứu từ khóa, nhóm từ khóa và triển khai.
• Phân tính, đánh giá Onpage cho website.
• Tối ưu Onpage SEO (Tối ưu bài viết, xây dựng Internal Links,...).
• Lên kế hoạch và thực các chiến dịch Offpage, xây dựng Link Building.
• Thực hiện Audit Technical cho website.
• Phối hợp với bộ phận Content SEO để xây dựng Content chất lượng.
• Theo dõi thứ hạng từ khóa, tiến độ dự án để đưa ra giải pháp, phương án khắc phục cũng như nâng cao chất lượng dự án.
• Kiểm tra, cập nhật và báo cáo tiến độ dự án cho Trưởng nhóm.

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm vị trí SEO từ 1 năm trở lên
Sử dụng tốt các công cụ quản lý website chính như Google Analytics, Google Webmaster Tools, các công cụ check backlink như OpenSiteExplorer, Majestic SEO, Ahrefs,…
Có khả năng phân tích từ khóa, seo lên top, duy trì thứ hạng từ khóa.
Ưu tiên tốt nghiệp ĐH/CĐ chuyên ngành Marketing, truyền thông, IT

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KAMNEX Thì Được Hưởng Những Gì

Được quyền đề xuất mọi ý tưởng, vấn đề đến trực tiếp lãnh đạo nhằm giải quyết các vấn đề tăng trưởng của công ty.
Thu nhập thỏa thuận theo năng lực + Thưởng KPI + Thưởng quý + Thưởng năm + Thưởng theo các chương trình => Thu nhập 12 - 20 Triệu/ tháng
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung và năng động và phát huy được năng lực của bản thân, cơ hội thăng tiến công bằng.
Được trao quyền để phát huy năng lực Leadership trong các dự án.
Được tham gia các khóa đào tạo và các phương pháp đào tạo hiện đại để nâng cao năng lực bản thân.
Được tham gia các hoạt động phong trào ngoại khoá, vui chơi giải trí, du lịch do công ty tổ chức.
Nghỉ thứ 7, chủ nhật, phép năm và các ngày lễ theo quy định.
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, thai sản theo quy định của nhà nước.
Chính sách phúc lợi về sinh nhật, kết hôn, sinh con.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KAMNEX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KAMNEX

CÔNG TY CỔ PHẦN KAMNEX

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 272 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-seo-thu-nhap-tu-12-trieu-vnd-tai-ha-noi-job333320
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Tin tức liên quan

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP TM Trực tuyến Đặng Gia
Tuyển Nhân viên SEO Công ty CP TM Trực tuyến Đặng Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty CP TM Trực tuyến Đặng Gia
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VU LE XI Data Solutions Limited Company
Tuyển Nhân viên SEO VU LE XI Data Solutions Limited Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VU LE XI Data Solutions Limited Company
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc I Cộng
Tuyển Nhân viên SEO Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc I Cộng làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc I Cộng
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng
Tuyển Nhân viên SEO Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GPCLUB VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH GPCLUB VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GPCLUB VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Đài Linh
Tuyển Nhân viên SEO Công Ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Đài Linh làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu
Công Ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Đài Linh
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ TƯ VẤN ĐÀO TẠO BOL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ TƯ VẤN ĐÀO TẠO BOL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ TƯ VẤN ĐÀO TẠO BOL VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 7 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP TM Trực tuyến Đặng Gia
Tuyển Nhân viên SEO Công ty CP TM Trực tuyến Đặng Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty CP TM Trực tuyến Đặng Gia
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VU LE XI Data Solutions Limited Company
Tuyển Nhân viên SEO VU LE XI Data Solutions Limited Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VU LE XI Data Solutions Limited Company
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc I Cộng
Tuyển Nhân viên SEO Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc I Cộng làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc I Cộng
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng
Tuyển Nhân viên SEO Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GPCLUB VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH GPCLUB VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GPCLUB VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Đài Linh
Tuyển Nhân viên SEO Công Ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Đài Linh làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu
Công Ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Đài Linh
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ TƯ VẤN ĐÀO TẠO BOL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ TƯ VẤN ĐÀO TẠO BOL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ TƯ VẤN ĐÀO TẠO BOL VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 7 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên SEO Công ty TNHH Công Nghệ Ong Vàng làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH Công Nghệ Ong Vàng
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH KANGWON GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 17 Triệu CÔNG TY TNHH KANGWON GROUP
14 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên SEO Công ty Cổ phần Dược phẩm Famax làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Dược phẩm Famax
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VICOHOME làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VICOHOME
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VICOHOME làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VICOHOME
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên SEO Công Ty Cổ Phần VCCorp - SohaGame làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần VCCorp - SohaGame
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên SEO Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển HSD làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển HSD
14 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên SEO Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VICOHOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VICOHOME
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên SEO Công ty cổ phần dược phẩm Delap làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu Công ty cổ phần dược phẩm Delap
20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên SEO Công ty TNHH Thương Mại Trí Khang làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 22 Triệu Công ty TNHH Thương Mại Trí Khang
17 - 22 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên SEO Công Ty TNHH Truyền Thông Thịnh Vượng làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH Truyền Thông Thịnh Vượng
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH Y DƯỢC 3T làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH Y DƯỢC 3T
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên SEO Công ty TNHH Good Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu Công ty TNHH Good Media
6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ HỮU NGHỊ LÊ GIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ HỮU NGHỊ LÊ GIA
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên SEO Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Trên 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE INCOM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE INCOM VIỆT NAM
11 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên SEO Công ty TNHH THBond Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty TNHH THBond Việt Nam
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên SEO Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth
11 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH GIA LINH NGUYỄN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu CÔNG TY TNHH GIA LINH NGUYỄN
9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên SEO Công Ty Phân Phối Mỹ Phẩm Hàn Quốc Hana Korea Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty Phân Phối Mỹ Phẩm Hàn Quốc Hana Korea Group
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên SEO Hệ Thống Nha Khoa Quốc Tế Moon làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Hệ Thống Nha Khoa Quốc Tế Moon
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên SEO Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth
11 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên SEO Công Ty TNHH Du Lịch Quốc Tế Đại Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu Công Ty TNHH Du Lịch Quốc Tế Đại Việt
8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VIỆT LUẬT làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 16 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VIỆT LUẬT
Trên 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ANCO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ANCO
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên SEO BSS Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu BSS Group
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ANCO làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ANCO
Trên 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN MINH TRÍ THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN MINH TRÍ THÀNH
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH BG MEDIA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu CÔNG TY TNHH BG MEDIA VIỆT NAM
7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm