Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN KAMNEX làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 4, số 272 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc

• Lên chiến lược SEO: hiểu sâu về các nguyên tắc và các kỹ thuật SEO, từ đó đề xuất phương án tối ưu hóa công cụ tìm kiếm cho các dự án tại Công ty.

• Nghiên cứu từ khóa, nhóm từ khóa và triển khai.

• Phân tính, đánh giá Onpage cho website.

• Tối ưu Onpage SEO (Tối ưu bài viết, xây dựng Internal Links,...).

• Lên kế hoạch và thực các chiến dịch Offpage, xây dựng Link Building.

• Thực hiện Audit Technical cho website.

• Phối hợp với bộ phận Content SEO để xây dựng Content chất lượng.

• Theo dõi thứ hạng từ khóa, tiến độ dự án để đưa ra giải pháp, phương án khắc phục cũng như nâng cao chất lượng dự án.

• Kiểm tra, cập nhật và báo cáo tiến độ dự án cho Trưởng nhóm.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm vị trí SEO từ 1 năm trở lên

Sử dụng tốt các công cụ quản lý website chính như Google Analytics, Google Webmaster Tools, các công cụ check backlink như OpenSiteExplorer, Majestic SEO, Ahrefs,…

Có khả năng phân tích từ khóa, seo lên top, duy trì thứ hạng từ khóa.

Ưu tiên tốt nghiệp ĐH/CĐ chuyên ngành Marketing, truyền thông, IT

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KAMNEX Thì Được Hưởng Những Gì

Được quyền đề xuất mọi ý tưởng, vấn đề đến trực tiếp lãnh đạo nhằm giải quyết các vấn đề tăng trưởng của công ty.

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực + Thưởng KPI + Thưởng quý + Thưởng năm + Thưởng theo các chương trình => Thu nhập 12 - 20 Triệu/ tháng

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung và năng động và phát huy được năng lực của bản thân, cơ hội thăng tiến công bằng.

Được trao quyền để phát huy năng lực Leadership trong các dự án.

Được tham gia các khóa đào tạo và các phương pháp đào tạo hiện đại để nâng cao năng lực bản thân.

Được tham gia các hoạt động phong trào ngoại khoá, vui chơi giải trí, du lịch do công ty tổ chức.

Nghỉ thứ 7, chủ nhật, phép năm và các ngày lễ theo quy định.

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, thai sản theo quy định của nhà nước.

Chính sách phúc lợi về sinh nhật, kết hôn, sinh con.

