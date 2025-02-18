Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THE20 làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Netland Building, ngõ 27 Lê Văn Lương, Nhân Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc

Thực hiện nghiên cứu từ khóa và phân tích thị trường để xác định cơ hội SEO.

Phát triển và triển khai các chiến lược SEO toàn diện để cải thiện thứ hạng trên công cụ tìm kiếm.

Tối ưu hóa nội dung trang web, bao gồm blog, trang sản phẩm và trang đích, để nâng cao thứ hạng tìm kiếm tự nhiên.

Phân tích và đánh giá hiệu quả của các chiến lược SEO hiện tại và đề xuất cải tiến.

Giám sát, báo cáo và phân tích hiệu suất của các chiến dịch SEO bằng các công cụ phân tích web như Google Analytics.

Hợp tác với các đội ngũ nội dung và kỹ thuật để đảm bảo tất cả các nỗ lực SEO được thực hiện đúng cách.

Cập nhật xu hướng và thay đổi mới nhất trong lĩnh vực SEO và tiền điện tử.

Yêu Cầu Công Việc

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SEO

Thành thạo các công cụ SEO như Google Analytics, Ahrefs, SEMrush và các công cụ phân tích từ khóa khác.

Khả năng đa nhiệm và làm việc trong môi trường nhịp độ cao, quản lý nhiều dự án cùng lúc.

Kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh ổn

Quyền Lợi

Lương: Từ 15.000.000 - 20.000.000 VNĐ

Thời gian thử việc 1 tháng, nhận 85% lương. Trợ cấp ăn trưa sau khi ký hợp đồng lao động.

Thưởng vào các ngày lễ, Tết, kỉ niệm, thưởng dựa trên hiệu suất và giải thưởng thành tích.

Đào tạo phát triển kỹ năng chuyên nghiệp và kỹ năng mềm.

Được hưởng các quyền lợi công ty và chính sách phúc lợi theo luật.

Cung cấp trợ cấp ăn trưa và giữ xe.

Cách Thức Ứng Tuyển

