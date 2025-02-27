Tuyển Nhân viên SEO Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/03/2025
Nhân viên SEO

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên SEO Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3 Tòa nhà LILAMA Số 124 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Địa điểm làm việc: Tầng 3 Tòa nhà LILAMA Số 124 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Thời gian làm việc: Từ 08h30 đến 17h30 từ thứ 2 đến sáng thứ 7, nghỉ chiều T7 và CN hàng tuần.
- Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch marketing tổng thể cho công ty.
- Phân tích và nghiên cứu thị trường, từ đó đưa ra các chiến lược tối ưu về quảng cáo, khuyến mãi.
- Quản lý và phát triển các kênh marketing (Facebook, Google, YouTube, Website, Email,...).
- Phối hợp với các bộ phận khác như kinh doanh, thiết kế để triển khai chiến lược.
- Đo lường và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch marketing, điều chỉnh chiến lược phù hợp.
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng Phòng.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm năm trong lĩnh vực Marketing tổng hợp.
- Kỹ năng quản lý dự án: Lập kế hoạch, triển khai và quản lý nhiều chiến dịch cùng lúc.
- Kỹ năng phân tích: Hiểu biết về các công cụ phân tích như Google Analytics, Facebook Insights.
- Hiểu biết về Digital Marketing: SEO, SEM, Google Ads, Facebook Ads, Content Marketing.
- Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm: Kết nối và phối hợp với các bộ phận liên quan...

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 20.000.000 đ - 25.000.000
- Chính sách lương, thưởng, Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật định và theo quy định công ty.
- Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh năm.
- Thưởng các ngày Lễ lớn: Tết, 30/4, 2/9....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 129 + 131, phố Lê Thanh Nghị, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

