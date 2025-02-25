Tuyển Nhân viên SEO Công ty Cổ phần Thiết bị và Giải pháp cơ khí Automech làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 285 Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Nghiên cứu, phân tích từ khóa và tối ưu SEO Onpage & Offpage cho hệ thống website của công ty.

Xây dựng chiến lược SEO dài hạn để đưa các từ khóa lên top tìm kiếm.

Theo dõi, phân tích hiệu suất website bằng Google Analytics, Search Console và các công cụ SEO khác.

Triển khai xây dựng backlink chất lượng, tối ưu UX/UI cho SEO.

Đào tạo đội ngũ nội bộ về SEO cơ bản, đảm bảo team marketing có thể phối hợp tốt trong các chiến dịch.

Đề xuất và thực hiện các chiến lược tối ưu SEO mới nhằm nâng cao thứ hạng website.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 - 3 năm kinh nghiệm làm SEO, từng tối ưu website lên top Google.

Hiểu về SEO Onpage, Offpage, Technical SEO.

Thành thạo công cụ hỗ trợ

Có khả năng phân tích, lập kế hoạch SEO và đo lường hiệu quả.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm SEO trong lĩnh vực cơ khí.

Chủ động, trách nhiệm, có tinh thần học hỏi và cập nhật xu hướng SEO mới.

Tại Công ty Cổ phần Thiết bị và Giải pháp cơ khí Automech Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 10 - 15 triệu + KPI, thưởng theo hiệu suất.

Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến.

Được đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Hỗ trợ đầy đủ các quyền lợi theo luật lao động, chế độ phúc lợi hấp dẫn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thiết bị và Giải pháp cơ khí Automech

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin