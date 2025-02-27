Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG THỂ THAO 247 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên SEO Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG THỂ THAO 247
- Hà Nội: Tầng 4, số 248 Lương Thế Vinh, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương Thỏa thuận
Theo dõi thứ hạng từ khoá tổng thể, thực hiện các công việc tối ưu on page, off page cho các page, bài viết được yêu cầu.
Nghiên cứu từ khóa, lên dàn ý và phối hợp cùng team nội dung hoàn thiện bài viết, tối ưu SEO và ranking trên công cụ tìm kiếm.
Lên ý tưởng, triển khai tối ưu SEO tổng thể cho website.
Thực hiện báo cáo công việc hàng tuần, tháng.
Thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm SEO, có tinh thần cầu tiến ham học hỏi, đam mê SEO
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý đội nhóm SEO.
Kỹ năng tối ưu onpage tốt, tư duy offpage an toàn, bền vững
Sử dụng thành thạo các tools hỗ trợ SEO
Biết sử dụng chat GPT, công nghệ AI là một lợi thế.
Chăm chỉ, có khả năng làm việc nhóm và độc lập.Có kiến thức về thể thao hoặc xe cộ là một lợi thế
Ưu tiên đọc hiểu tiếng Anh
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG THỂ THAO 247 Thì Được Hưởng Những Gì
Training thường xuyên về chuyên môn và kỹ năng SEO nâng cao.
Được làm việc tại trang tin tổng hợp top đầu về Thể thao tại Việt Nam với môi trường trẻ trung, năng động.
Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến rõ ràng.
Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo chế độ nhà nước ban hành và các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.
Chế độ đãi ngộ tương xứng năng lực, cơ hội làm việc với một trong những trang thông tin thể thao hàng đầu Việt Nam, được đào tạo và hướng dẫn bởi đội ngũ BTV giàu kinh nghiệm, giỏi chuyên môn.
Cơ hội trở thành team leader, tham gia vào các dự án lớn, cơ hội nâng cao thu nhập
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG THỂ THAO 247
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
