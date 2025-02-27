Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG THỂ THAO 247 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, số 248 Lương Thế Vinh, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO

Theo dõi thứ hạng từ khoá tổng thể, thực hiện các công việc tối ưu on page, off page cho các page, bài viết được yêu cầu.

Nghiên cứu từ khóa, lên dàn ý và phối hợp cùng team nội dung hoàn thiện bài viết, tối ưu SEO và ranking trên công cụ tìm kiếm.

Lên ý tưởng, triển khai tối ưu SEO tổng thể cho website.

Thực hiện báo cáo công việc hàng tuần, tháng.

Thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Đam mê bóng đá, thể thao, xe cộ, công nghệ….

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm SEO, có tinh thần cầu tiến ham học hỏi, đam mê SEO

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý đội nhóm SEO.

Kỹ năng tối ưu onpage tốt, tư duy offpage an toàn, bền vững

Sử dụng thành thạo các tools hỗ trợ SEO

Biết sử dụng chat GPT, công nghệ AI là một lợi thế.

Chăm chỉ, có khả năng làm việc nhóm và độc lập.Có kiến thức về thể thao hoặc xe cộ là một lợi thế

Ưu tiên đọc hiểu tiếng Anh

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG THỂ THAO 247 Thì Được Hưởng Những Gì

Lương khởi điểm 8.000.000 trở lên (thỏa thuận theo năng lực)

Training thường xuyên về chuyên môn và kỹ năng SEO nâng cao.

Được làm việc tại trang tin tổng hợp top đầu về Thể thao tại Việt Nam với môi trường trẻ trung, năng động.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến rõ ràng.

Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo chế độ nhà nước ban hành và các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.

Chế độ đãi ngộ tương xứng năng lực, cơ hội làm việc với một trong những trang thông tin thể thao hàng đầu Việt Nam, được đào tạo và hướng dẫn bởi đội ngũ BTV giàu kinh nghiệm, giỏi chuyên môn.

Cơ hội trở thành team leader, tham gia vào các dự án lớn, cơ hội nâng cao thu nhập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG THỂ THAO 247

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.