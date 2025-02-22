Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH

Nhân viên SEO

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên SEO Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà Stellar Garden số 35 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

– Thực hiện tối ưu hóa Website với các công cụ tìm kiếm: Google…
– Đẩy các từ khóa lên trang đầu của công cụ tìm kiếm.
– SEO mạng xã hội, thiết lập và quản trị các trang mạng xã hội của Công ty…
– Quảng bá dịch vụ sản phẩm của công ty trên các diễn đàn, blog, mạng xã hội…v..v.
– Lập kế hoạch phân tích đanh giá từ khóa, đánh giá thị trường thông qua mức độ tìm kiếm từ khóa…
– Thực hiện chiến dịch xây dựng link liên kết…
– Theo dõi thứ hạng từ khóa, lập báo cáo thứ hạng từ khóa…

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Có 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SEO, Marketing online…
– Từng chạy dự án seo thành công
– Am hiểu kỹ thuật Copywriting và viết bài chuẩn SEO
– Am hiểu kiến thức về SEO
– Sử dụng thành thạo các công cụ SEO như Google analytics, Google webmaster tools…
- Bạn phải xác định HỌC và Update bản thân là yêu cầu bắt buộc
- Bạn phải thật sự cầu thị, để đi nhanh và xa cùng mọi người
- Bạn phải có thái độ cầu tiến, chịu khó học hỏi, linh hoạt & trách nhiệm trong công việc.
- Bạn phải là người tận tâm, tận lực, nhiệt huyết với công việc.
- Bạn phải là người có tư duy tích cực và sẽ BẮT BUỘC phải thay đổi nếu chưa tích cực

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 8.000.000 – 10.000.000 tùy năng lực của ứng viên và được thỏa thuận
- Được khám sức khỏe định kỳ tại bệnh viện đa khoa Quốc tế. Được hỗ trợ 50 -100% chi phí sau bảo hiểm nếu không may phải nằm viện
50 -100%
- Được làm việc trong môi trường phần mềm Marketing top đầu tại Việt Nam.
- Được học và làm việc tại môi trường công nghệ, giúp bạn luôn Update và hoàn thiện bản thân.
- Được thể hiện đam mê, thoải mái diễn, thể hiện bản thân vì đất rất rộng, cơ hội thăng tiến và thu nhập không giới hạn.
- Được đào tạo nội bộ, được học từ những chuyên gia Công ty mời về định kỳ mỗi tháng.
- Được tụ tập hát hò tiệc ngọt ít nhất 1 lần/ tháng và du lịch, thưởng tháng lương tháng 13.
- Được rèn luyện học tập và làm việc trong môi trường toàn Đại Bàng.
- Được sử dụng miễn phí các phần mềm Marketing.
- Được có 1 công việc ổn định, lộ trình thăng tiến và phát triển rõ ràng.
- Bạn sẽ là người dám thay đổi vận mệnh nếu làm tại Vitech.
Văn hóa của chúng tôi:
- Văn hóa chào cờ sáng thứ 2: Văn hóa chào cờ thứ 2, là nét đẹp về uống nước nhớ nguồn, kết nối thành viên Vitech như 1 ngôi nhà thứ 2. Là hoạt động có ý nghĩa vô cùng to lớn, khơi nguồn năng lượng cho 1 tuần làm việc đầy sức mạnh và tích cực.
Văn hóa chào cờ sáng thứ 2:
Văn hóa chào cờ thứ 2, là nét đẹp về uống nước nhớ nguồn
- Văn hóa biết ơn: Vì sao phải biết ơn?
Văn hóa biết ơn:
+ Vì biết ơn là cuội nguồn của sức mạnh, là truyền thống uống nước nhớ nguồn của người Việt Nam. Và chúng ta là người Việt Nam
+ Vì không ai muốn giúp, cộng tác, làm việc, sống cùng và hợp tác với người vô ơn.
+ Vì BIẾT ƠN là giá trị cốt lõi của công ty.
BIẾT ƠN là giá trị cốt lõi
- Văn hóa cười: "Gặp nhau là phải cười – Chào nhau bằng nụ cười"
Văn hóa cười:
Gặp nhau là phải cười – Chào nhau bằng nụ cười"
- Tại Vitech Con người phù hợp là quan trọng nhất.
Con người phù hợp là quan trọng nhất.
- Chúng tôi Chọn tập thể, không chọn cá nhân.
Chọn tập thể, không chọn cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 27C, ngõ Giữa, Tổ dân phố số 10, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

