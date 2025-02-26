Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI QUỐC CƯỜNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên SEO Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI QUỐC CƯỜNG
- Hà Nội: 65A Nghi Tàm, Yên Phụ, Tây Hồ, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
- Bám sát kế hoạch từ khóa được giao, trao đổi cùng trưởng nhóm.
- Tối ưu hóa nội dung bài viết, hình ảnh sản phẩm website
- Quản trị website cơ bản, cập nhật nội dung website.
- Xây dựng hệ thống SEO onpage, backlink theo định hướng, kế hoạch của trưởng nhóm.
- Sử dụng công cụ đo lường đánh giá website, thứ hạng từ khóa, lượt truy vấn. (Analytics, Google search console, SEO quake, Yoast SEO, phần mềm kiểm tra thứ hạng...)
- Phối hợp cùng Team Marketing hoàn thành công việc chung.
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có tinh thần sẵn sàng học hỏi, cầu tiến.
- Hòa đồng thân thiện.
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI QUỐC CƯỜNG Thì Được Hưởng Những Gì
- Phụ cấp ăn trưa.
- Được làm việc trong môi trường trẻ trung và năng động.
- Có cơ hội thăng tiến rõ ràng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI QUỐC CƯỜNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
GG Dịch: Dùng Google Translate dịch CV để Tìm Việc Global
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI