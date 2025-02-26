Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI QUỐC CƯỜNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 65A Nghi Tàm, Yên Phụ, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Bám sát kế hoạch từ khóa được giao, trao đổi cùng trưởng nhóm.

- Tối ưu hóa nội dung bài viết, hình ảnh sản phẩm website

- Quản trị website cơ bản, cập nhật nội dung website.

- Xây dựng hệ thống SEO onpage, backlink theo định hướng, kế hoạch của trưởng nhóm.

- Sử dụng công cụ đo lường đánh giá website, thứ hạng từ khóa, lượt truy vấn. (Analytics, Google search console, SEO quake, Yoast SEO, phần mềm kiểm tra thứ hạng...)

- Phối hợp cùng Team Marketing hoàn thành công việc chung.

Yêu Cầu Công Việc

- Có kinh nghiệm cơ bản SEO, xây dựng link onpage offpage, chưa có kinh nghiệm sẽ được hướng dẫn.

- Có tinh thần sẵn sàng học hỏi, cầu tiến.

- Hòa đồng thân thiện.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI QUỐC CƯỜNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu Nhập: 7-9tr + thưởng hiệu quả công việc.

- Phụ cấp ăn trưa.

- Được làm việc trong môi trường trẻ trung và năng động.

- Có cơ hội thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI QUỐC CƯỜNG

