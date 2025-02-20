Tuyển Nhân viên SEO Công ty Cổ phần TAJ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên SEO Tại Công ty Cổ phần TAJ Việt Nam
- Hà Nội: Floor 03, N02.T1 Building, Diplomatic Complex, Xuan Tao street, Xuan Tao Ward, Bac Tu Liem District
Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương Thỏa thuận
A/ Quản lý dự án
• Phân công công việc và giám sát tiến độ thực hiện của các thành viên trong team.
• Kiểm soát chất lượng sản phẩm đầu ra của team, đảm bảo đáp ứng yêu cầu của khách hàng và tiêu chuẩn của công ty.
• Quản lý rủi ro và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.
• Báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện dự án cho Trưởng bộ phận.
• Đảm bảo hiệu quả tài chính của dự án
B/ Quản lý khách hàng
• Duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại.
• Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu, phản hồi của khách hàng.
C/ Quản lý đội ngũ
• Đánh giá hiệu quả công việc và năng lực của các thành viên trong team.
• Quản trị đội nhóm, tạo động lực và thúc đẩy tinh thần làm việc nhóm.
D/ Phối hợp làm việc
• Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để triển khai các dự án chung.
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận, Ban lãnh đạo
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty Cổ phần TAJ Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần TAJ Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
GG Dịch: Dùng Google Translate dịch CV để Tìm Việc Global
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI