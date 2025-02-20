Tuyển Nhân viên SEO Công ty Cổ phần TAJ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

A/ Quản lý dự án

• Phân công công việc và giám sát tiến độ thực hiện của các thành viên trong team.

• Kiểm soát chất lượng sản phẩm đầu ra của team, đảm bảo đáp ứng yêu cầu của khách hàng và tiêu chuẩn của công ty.

• Quản lý rủi ro và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

• Báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện dự án cho Trưởng bộ phận.

• Đảm bảo hiệu quả tài chính của dự án

B/ Quản lý khách hàng

• Duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại.

• Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu, phản hồi của khách hàng.

C/ Quản lý đội ngũ

• Đánh giá hiệu quả công việc và năng lực của các thành viên trong team.

• Quản trị đội nhóm, tạo động lực và thúc đẩy tinh thần làm việc nhóm.

D/ Phối hợp làm việc

• Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để triển khai các dự án chung.

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận, Ban lãnh đạo