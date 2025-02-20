Tuyển Nhân viên SEO Công ty Cổ phần TAJ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần TAJ Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Nhân viên SEO

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên SEO Tại Công ty Cổ phần TAJ Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Floor 03, N02.T1 Building, Diplomatic Complex, Xuan Tao street, Xuan Tao Ward, Bac Tu Liem District

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương Thỏa thuận

A/ Quản lý dự án
• Phân công công việc và giám sát tiến độ thực hiện của các thành viên trong team.
• Kiểm soát chất lượng sản phẩm đầu ra của team, đảm bảo đáp ứng yêu cầu của khách hàng và tiêu chuẩn của công ty.
• Quản lý rủi ro và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.
• Báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện dự án cho Trưởng bộ phận.
• Đảm bảo hiệu quả tài chính của dự án
B/ Quản lý khách hàng
• Duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại.
• Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu, phản hồi của khách hàng.
C/ Quản lý đội ngũ
• Đánh giá hiệu quả công việc và năng lực của các thành viên trong team.
• Quản trị đội nhóm, tạo động lực và thúc đẩy tinh thần làm việc nhóm.
D/ Phối hợp làm việc
• Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để triển khai các dự án chung.
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận, Ban lãnh đạo

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty Cổ phần TAJ Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần TAJ Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, N02-T1, Khu ngoại giao đoàn, Đỗ Nhuận, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

