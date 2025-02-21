Tuyển Nhân viên SEO Công ty TNHH THBond Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Tuyển Nhân viên SEO Công ty TNHH THBond Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Công ty TNHH THBond Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Công ty TNHH THBond Việt Nam

Nhân viên SEO

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên SEO Tại Công ty TNHH THBond Việt Nam

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 3/20 Lê Thị Riêng – Phường Thới An, Quận 12, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

• Định hướng, cải tiến quy trình , xây dựng chiến lược cho các dự án SEO
• Phân tích và tóm tắt các đặc điểm của ngành và cách thực hiện SEO của các đối thủ cạnh tranh, xây dựng các chiến lược tăng lưu lượng truy cập.
• Đào tạo nhân sự trong nhóm.
• Liên tục theo dõi và phân tích thống kê số liệu và tối ưu hiệu quả SEO
• Chịu trách nhiệm tăng lưu lượng truy cập SEO tổng thể và xếp hạng từ khóa cụ thể.
• Rà soát, đảm bảo công việc đã phân bổ đạt các tiêu chuẩn về chất lượng, số lượng và tiến độ của các dự án được đề ra trong team.
• Phân tích nguyên nhân ảnh hưởng đến dữ liệu SEO quan trọng, đưa ra phương án tối ưu.
• Cập nhật các thay đổi thuật toán và thay đổi chính sách của Google, điều chỉnh kế hoạch kịp thời.
• Xây dựng hệ thống website vệ tinh nội bộ hỗ trợ SEO
• Quản lý hiệu quả các chiến dịch tìm kiếm mất phí.
• Động viên & thúc đẩy tối đa hiệu suất nhân sự.
• Đề xuất KPIs Dự án, báo cáo...

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm 01 năm quản lý ở vị trí tương đương
• Kinh nghiệm SEO tối thiểu 3 năm và có kết quả rõ ràng thể hiện qua các dự án đã làm.
• Có kiến thức về HTML, CSS, Wordpress và GG Adwords là 1 lợi thế
• Tỉ mỉ, chi tiết, tư duy sáng tạo, liên tục cập nhật các kiến thức mới nhất về SEO
• Kỹ năng làm việc nhóm, quản lý, thúc đẩy & training đội ngũ.
• Khả năng chịu áp lực cao.
• Hiểu sâu các kiến thức về onpage - offpage
• Hiểu biết sâu và sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ SEO.
• Thành thạo các phần mềm làm SEO.

Tại Công ty TNHH THBond Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 10-13tr, theo năng lực.
Ăn trưa tại văn phòng
Được cấp phát trang phục, máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ, văn phòng phẩm, bố trí không gian làm việc theo yêu cầu công việc;
Được thanh toán lương đúng thời hạn, đúng thỏa thuận khi tuyển dụng;
Được xét thưởng cuối năm và hưởng các chế độ theo quy định chung của Công ty;
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN tại Công ty;
Được hưởng các chế độ phúc lợi, tham quan nghỉ mát theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH THBond Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH THBond Việt Nam

Công ty TNHH THBond Việt Nam

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 23 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

