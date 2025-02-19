Tuyển Nhân viên SEO Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ Bình Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên SEO Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ Bình Minh
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Tòa nhà Bình Minh Group, số 31 ngõ 92 đường Nguyễn Khánh Toàn,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
- Địa điểm làm việc: Tòa nhà Bình Minh Group, số 31 ngõ 92 đường Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà nội
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin…
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí Marketing hoặc các vị trí tương đương
- Có kiến thức về SEO, Google Analylist và webmaster Tool là một lợi thế
- Thành thạo Tin học văn phòng, đặc biệt là Excel
- Độ tuổi: 22-30
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí Marketing hoặc các vị trí tương đương
- Có kiến thức về SEO, Google Analylist và webmaster Tool là một lợi thế
- Thành thạo Tin học văn phòng, đặc biệt là Excel
- Độ tuổi: 22-30
Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ Bình Minh Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương dự kiến: 8.000.000-12.000.000 vnđ (tùy theo năng lực)
- Thời gian thử việc: 2 tháng
- Lương thưởng tháng 13 + thưởng hiệu quả kinh doanh
- Khám sức khỏe dịch vụ hàng năm
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTNvà các chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ tết, hiếu hỉ,..
- Được trang bị máy tính, thiết bị ngay từ ngày đầu làm việc
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, mọi ý kiến đóng góp sẽ được quản lý và đồng nghiệp
- Thời gian thử việc: 2 tháng
- Lương thưởng tháng 13 + thưởng hiệu quả kinh doanh
- Khám sức khỏe dịch vụ hàng năm
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTNvà các chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ tết, hiếu hỉ,..
- Được trang bị máy tính, thiết bị ngay từ ngày đầu làm việc
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, mọi ý kiến đóng góp sẽ được quản lý và đồng nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ Bình Minh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
GG Dịch: Dùng Google Translate dịch CV để Tìm Việc Global
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI