Tuyển Nhân viên SEO Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ Bình Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ Bình Minh
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ Bình Minh

Nhân viên SEO

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên SEO Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ Bình Minh

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tòa nhà Bình Minh Group, số 31 ngõ 92 đường Nguyễn Khánh Toàn,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Địa điểm làm việc: Tòa nhà Bình Minh Group, số 31 ngõ 92 đường Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà nội

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin…
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí Marketing hoặc các vị trí tương đương
- Có kiến thức về SEO, Google Analylist và webmaster Tool là một lợi thế
- Thành thạo Tin học văn phòng, đặc biệt là Excel
- Độ tuổi: 22-30

Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ Bình Minh Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương dự kiến: 8.000.000-12.000.000 vnđ (tùy theo năng lực)
- Thời gian thử việc: 2 tháng
- Lương thưởng tháng 13 + thưởng hiệu quả kinh doanh
- Khám sức khỏe dịch vụ hàng năm
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTNvà các chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ tết, hiếu hỉ,..
- Được trang bị máy tính, thiết bị ngay từ ngày đầu làm việc
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, mọi ý kiến đóng góp sẽ được quản lý và đồng nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ Bình Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ Bình Minh

Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ Bình Minh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: số 31 ngõ 92 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy,Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

