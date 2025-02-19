Tuyển Nhân viên SEO Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ Bình Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa nhà Bình Minh Group, số 31 ngõ 92 đường Nguyễn Khánh Toàn,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Địa điểm làm việc: Tòa nhà Bình Minh Group, số 31 ngõ 92 đường Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà nội

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin…

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí Marketing hoặc các vị trí tương đương

- Có kiến thức về SEO, Google Analylist và webmaster Tool là một lợi thế

- Thành thạo Tin học văn phòng, đặc biệt là Excel

- Độ tuổi: 22-30

Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ Bình Minh Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương dự kiến: 8.000.000-12.000.000 vnđ (tùy theo năng lực)

- Thời gian thử việc: 2 tháng

- Lương thưởng tháng 13 + thưởng hiệu quả kinh doanh

- Khám sức khỏe dịch vụ hàng năm

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTNvà các chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ tết, hiếu hỉ,..

- Được trang bị máy tính, thiết bị ngay từ ngày đầu làm việc

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, mọi ý kiến đóng góp sẽ được quản lý và đồng nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ Bình Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin