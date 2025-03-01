Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
Ngày đăng tuyển: 01/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/04/2025
CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA

Nhân viên SEO

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên SEO Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 29 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

- Thực hiện triển khai kế hoạch seo onpage, offpage viết content đẩy từ khoá lên top.
- Sử dụng công cụ SEO, nghiên cứu từ khóa, phân tích đối thủ, kiểm tra content, đăng bài,...
- Tối ưu bài viết SEO, các danh mục, chuyên mục, trang chủ, trên website
- Phân tích, đánh giá các yếu tố liên quan đến SEO để cải thiện và phát triển website, fanpage.
- Theo dõi & báo cáo thứ hạng theo tuần, theo tháng định kỳ
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Trưởng nhóm.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm vị trí SEO từ 6 tháng trở lên
- Tốt nghiệp ĐH/CĐ chuyên ngành liên quan
- Đã từng học các khoá học Seo chuyên nghiệp, hiểu biết về lĩnh vực marketing.
- Biết sử dụng các công cụ quản trị phần mềm wordpress và các công cụ quản lý website chính như Google Analytics, Google Webmaster Tools, các công cụ check backlink như OpenSiteExplorer, Majestic SEO, Ahrefs,..., biết sử khai thác sử dụng ứng dụng IA trong công việc là một lợi thế
- Ưu tiên tốt nghiệp ĐH/CĐ chuyên ngành Marketing, truyền thông,...

Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 7.000.000
- Phúc lợi hấp dẫn: du lịch hàng năm, ngày hội gia đình, sinh nhật, 8/3, 20/10,...
- Tham gia đào tạo nghiệp vụ và kỹ năng chuyên môn, được tham gia tất cả các hoạt động phong trào (thể thao, văn nghệ, từ thiện,...) của Công ty để thể hiện đam mê và phát huy sở trường của mình.
- Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện, chuyên nghiệp.
- Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA

CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 10, ngách 8/191/48 đường Lê Quang Đạo, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

