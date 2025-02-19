Tuyển Nhân viên SEO Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên SEO Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị

Nhân viên SEO

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên SEO Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị

Mức lương
16 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 122 Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 16 - 20 Triệu

Xây dựng và triển khai chiến lược Marketing của ngành hàng phụ trách
Lập kế hoạch Marketing bao gồm kế hoạch sản phẩm, kế hoạch giá, định hướng kênh phân phối và truyền thông cho ngành hàng.
Tổ chức các hoạt động nghiên cứu thị trường của các nhãn thuộc ngành phụ trách (Lập kế hoạch, lựa chọn đối tác, tổ chức và giám sát thực hiện…)
Tổ chức thực hiện và kiểm tra, đánh giá hiệu quả các chương trình marketing
Quản lý ngân sách của nhãn hàng phụ trách.
Xây dựng ý tưởng phát triển sản phẩm mới của nhóm sản phẩm thuộc ngành hàng phụ trách.
Phối kết hợp với các nhóm chuyên môn tổ chức thực hiện kế hoạch truyền thông hàng tháng, quý, năm.
Thực hiện các kế hoạch kinh doanh để đạt mục tiêu đề ra.
Cập nhật, tìm hiểu, phân tích thông tin về các hoạt động kinh doanh của các đối thủ cạnh tranh trong ngành nghề bánh kẹo
Làm báo cáo tháng, quý, năm, báo cáo đột xuất theo chỉ đạo của cấp trên
Phối hợp với R&D phát triển sản phẩm mới theo các khảo sát hiểu người tiêu dùng
Phát triển chiến lược định vị và xây dựng sản phẩm mới.

Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

TuyểnNữ, ngoại hình sáng, ưa nhìn; tuổitừ 24-30
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Kinh tế, Ngoại thương
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí quản lý nhãn hàng; Ưu tiên trong lĩnh vực thực phẩm, tiêu dùng nhanh - FMCG;
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
Có khả năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt;
Có tính sáng tạo cao;
Chịu được áp lực công việc cao

Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị Thì Được Hưởng Những Gì

Laptop
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Xe đưa đón
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Phụ cấp thâm niên
Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị

Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 122 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-seo-thu-nhap-16-20-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job314617
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Tin tức liên quan

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP TM Trực tuyến Đặng Gia
Tuyển Nhân viên SEO Công ty CP TM Trực tuyến Đặng Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty CP TM Trực tuyến Đặng Gia
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VU LE XI Data Solutions Limited Company
Tuyển Nhân viên SEO VU LE XI Data Solutions Limited Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VU LE XI Data Solutions Limited Company
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc I Cộng
Tuyển Nhân viên SEO Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc I Cộng làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc I Cộng
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng
Tuyển Nhân viên SEO Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GPCLUB VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH GPCLUB VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GPCLUB VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Đài Linh
Tuyển Nhân viên SEO Công Ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Đài Linh làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu
Công Ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Đài Linh
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ TƯ VẤN ĐÀO TẠO BOL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ TƯ VẤN ĐÀO TẠO BOL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ TƯ VẤN ĐÀO TẠO BOL VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PROFOMILK
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN PROFOMILK làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PROFOMILK
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN ỐC TA
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN ỐC TA làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN ỐC TA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP TM Trực tuyến Đặng Gia
Tuyển Nhân viên SEO Công ty CP TM Trực tuyến Đặng Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty CP TM Trực tuyến Đặng Gia
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VU LE XI Data Solutions Limited Company
Tuyển Nhân viên SEO VU LE XI Data Solutions Limited Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VU LE XI Data Solutions Limited Company
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc I Cộng
Tuyển Nhân viên SEO Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc I Cộng làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc I Cộng
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng
Tuyển Nhân viên SEO Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GPCLUB VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH GPCLUB VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GPCLUB VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Đài Linh
Tuyển Nhân viên SEO Công Ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Đài Linh làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu
Công Ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Đài Linh
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ TƯ VẤN ĐÀO TẠO BOL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ TƯ VẤN ĐÀO TẠO BOL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ TƯ VẤN ĐÀO TẠO BOL VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINATECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINATECH VIỆT NAM
15 - 22 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP
13 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên SEO Công ty Cổ phần Thiết bị và Giải pháp cơ khí Automech làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Thiết bị và Giải pháp cơ khí Automech
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên SEO JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu JobsGO Recruit
15 - 22 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên SEO Công Ty TNHH Thương Mại Tuấn Hưng Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Tuấn Hưng Phát
12 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI QUỐC CƯỜNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI QUỐC CƯỜNG
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO HADU VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO HADU VIỆT NAM
10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG THỂ THAO 247 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG THỂ THAO 247
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên SEO Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên SEO Công ty TNHH International Medicare làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty TNHH International Medicare
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên SEO Công ty cổ phần viễn thông công nghệ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty cổ phần viễn thông công nghệ Việt Nam
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY QUANG HẠNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY QUANG HẠNH
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIÊN MÃ làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 14 Triệu CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIÊN MÃ
9 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO HADU VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO HADU VIỆT NAM
10 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY QUANG HẠNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY QUANG HẠNH
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIÊN MÃ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIÊN MÃ
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 6 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP
5 - 6 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIÊN MÃ làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 Triệu CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIÊN MÃ
6 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên SEO Công ty Cổ phần Hana HP Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Hana HP Group
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên SEO BSS Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu BSS Group
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên SEO Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PRINTERVAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PRINTERVAL
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên SEO CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA VÀ CƠ KHÍ CHÍNH XÁC VIỆT LONG - PHÚ THỌ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA VÀ CƠ KHÍ CHÍNH XÁC VIỆT LONG - PHÚ THỌ
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH AMITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH AMITECH
7 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH OPTIMAL MARKETING AGENCY làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu CÔNG TY TNHH OPTIMAL MARKETING AGENCY
Trên 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SHINE ON GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SHINE ON GLOBAL
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG SIÊU THỊ SEO làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG SIÊU THỊ SEO
5.2 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên SEO Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Vimi làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Vimi
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên SEO Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại MIC Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại MIC Việt
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm