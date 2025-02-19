Tuyển Nhân viên SEO Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu

Xây dựng và triển khai chiến lược Marketing của ngành hàng phụ trách

Lập kế hoạch Marketing bao gồm kế hoạch sản phẩm, kế hoạch giá, định hướng kênh phân phối và truyền thông cho ngành hàng.

Tổ chức các hoạt động nghiên cứu thị trường của các nhãn thuộc ngành phụ trách (Lập kế hoạch, lựa chọn đối tác, tổ chức và giám sát thực hiện…)

Tổ chức thực hiện và kiểm tra, đánh giá hiệu quả các chương trình marketing

Quản lý ngân sách của nhãn hàng phụ trách.

Xây dựng ý tưởng phát triển sản phẩm mới của nhóm sản phẩm thuộc ngành hàng phụ trách.

Phối kết hợp với các nhóm chuyên môn tổ chức thực hiện kế hoạch truyền thông hàng tháng, quý, năm.

Thực hiện các kế hoạch kinh doanh để đạt mục tiêu đề ra.

Cập nhật, tìm hiểu, phân tích thông tin về các hoạt động kinh doanh của các đối thủ cạnh tranh trong ngành nghề bánh kẹo

Làm báo cáo tháng, quý, năm, báo cáo đột xuất theo chỉ đạo của cấp trên

Phối hợp với R&D phát triển sản phẩm mới theo các khảo sát hiểu người tiêu dùng

Phát triển chiến lược định vị và xây dựng sản phẩm mới.