Tuyển Nhân viên SEO Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên SEO Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
- Hà Nội:
- 122 Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 16 - 20 Triệu
Xây dựng và triển khai chiến lược Marketing của ngành hàng phụ trách
Lập kế hoạch Marketing bao gồm kế hoạch sản phẩm, kế hoạch giá, định hướng kênh phân phối và truyền thông cho ngành hàng.
Tổ chức các hoạt động nghiên cứu thị trường của các nhãn thuộc ngành phụ trách (Lập kế hoạch, lựa chọn đối tác, tổ chức và giám sát thực hiện…)
Tổ chức thực hiện và kiểm tra, đánh giá hiệu quả các chương trình marketing
Quản lý ngân sách của nhãn hàng phụ trách.
Xây dựng ý tưởng phát triển sản phẩm mới của nhóm sản phẩm thuộc ngành hàng phụ trách.
Phối kết hợp với các nhóm chuyên môn tổ chức thực hiện kế hoạch truyền thông hàng tháng, quý, năm.
Thực hiện các kế hoạch kinh doanh để đạt mục tiêu đề ra.
Cập nhật, tìm hiểu, phân tích thông tin về các hoạt động kinh doanh của các đối thủ cạnh tranh trong ngành nghề bánh kẹo
Làm báo cáo tháng, quý, năm, báo cáo đột xuất theo chỉ đạo của cấp trên
Phối hợp với R&D phát triển sản phẩm mới theo các khảo sát hiểu người tiêu dùng
Phát triển chiến lược định vị và xây dựng sản phẩm mới.
Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Kinh tế, Ngoại thương
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí quản lý nhãn hàng; Ưu tiên trong lĩnh vực thực phẩm, tiêu dùng nhanh - FMCG;
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
Có khả năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt;
Có tính sáng tạo cao;
Chịu được áp lực công việc cao
Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Xe đưa đón
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Phụ cấp thâm niên
Nghỉ phép năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
GG Dịch: Dùng Google Translate dịch CV để Tìm Việc Global
