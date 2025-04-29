Tuyển Nhân viên Telesale Salonzo Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 22 Mai Anh Tuấn, Phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Liên hệ các khách hàng của công ty theo data công ty giao cho: gọi điện, gửi tin nhắn zalo

Tư vấn sản phẩm, lên đơn hàng cho khách

Cập nhật thông tin cuộc gọi trên phần mềm quản lý khách hàng của Công ty

Báo cáo công việc, cập nhật thông tin, dữ liệu khách hàng lên hệ thống

Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Salonzo Group Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng hàng tháng 8-10 triệu + Phụ cấp + 100% Hoa hồng bán hàng + Thưởng hiệu quả công việc;

12 ngày phép/năm, du lịch cùng Công ty, BHXH ngay khi kết thúc thử việc;

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, có cơ hội đảm nhiệm những chức vụ cao hơn trong công ty.

Được đào tạo nâng cao năng lực từ Giám đốc kinh doanh miền Bắc và Ban Lãnh đạo, tham gia các khoá đào tạo chuyên sâu;

Được công nhận, khen thưởng thành tích cá nhân, thưởng đội nhóm/phòng ban.

Thưởng và quà tặng vào các dịp lễ, Tết, sinh nhật, v.v.

Chương trình hoạt động văn hóa đa dạng: Teambuilding, hoạt động dã ngoại 2-3 lần/năm. Chương trình tiệc giáng sinh, tất niên, Monthly Birthday Party, v.v.

Chế độ hiếu, hỉ,... phần quà cho con của CBNV ngày lễ thiếu nhi, trung thu, hoặc phần thưởng cho các cháu đạt thành tích tốt trong học tập

Làm việc trong môi trường trẻ, chuyên nghiệp, lắng nghe, tôn trọng, tính kỷ luật và teamwork cao.

Sử dụng sản phẩm công ty với mức giá ưu đãi và trải nghiệm các dịch vụ chăm sóc tóc VIP nhất hiện nay

Thời gian làm việc: Sáng từ 08h00 đến 12h00; Chiều từ 13h00 đến 17h00 từ Thứ 2 đến hết sáng Thứ 7.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Salonzo Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.