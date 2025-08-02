Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHẦN MỀM HUMAN OFFSHORE PARTNERS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: V1 - A02 Khu đô thị mới An Hưng, Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Gọi điện tư vấn, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ tới khách hàng theo data có sẵn hoặc tự khai thác.

Giải đáp thắc mắc, tư vấn và thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ.

Cập nhật thông tin khách hàng, kết quả cuộc gọi vào hệ thống CRM.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để hoàn tất quá trình chốt đơn hàng.

Đạt chỉ tiêu doanh số cá nhân hàng tuần/tháng/quý theo yêu cầu.

Tham gia các buổi đào tạo, họp nhóm theo yêu cầu của quản lý.

Chăm sóc khách hàng sau bán hàng (nếu có).

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên (ưu tiên có bằng Cao đẳng/Đại học).

Giọng nói rõ ràng, dễ nghe, không nói ngọng/lắp.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và xử lý tình huống tốt.

Thành thạo tin học văn phòng cơ bản.

Có tinh thần kỷ luật, kiên trì và ham học hỏi.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm telesale, chăm sóc khách hàng, call center.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHẦN MỀM HUMAN OFFSHORE PARTNERS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8.000.000 - 15.000.000

Được đào tạo kỹ năng bán hàng qua điện thoại.

Cơ hội thăng tiến lên các vị trí team leader, supervisor.

Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật

Thưởng các ngày lễ Tết, Lương tháng thứ 13, Year end party, 12 ngày phép/năm,...

Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty;

Môi trường làm việc đa quốc gia, nhiều cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHẦN MỀM HUMAN OFFSHORE PARTNERS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.