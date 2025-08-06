Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY TNHH Tổ hợp Y tế Medicalplus Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 1B Trần Anh Tông, TP Nam Định, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Nhận và đặt lịch hẹn cho khách hàng qua tổng đài và các nền tảng MXH

Liên hệ với các bác sĩ, đối tác để đáp ứng yêu cầu đặt lịch khám và sử dụng dịch vụ của khách hàng

Tiếp nhận cuộc gọi đến, giải đáp, hỗ trợ của khách hàng/bệnh nhân qua hotline và các kênh truyền thông của phòng khám.

Tiếp nhận các câu hỏi thắc mắc, yêu cầu trước và sau thăm khám của khách hàng qua điện thoại hoặc các nền tảng MXH để phối hợp với các phòng ban liên quan xử lý

Ghi nhận và phối hợp xử lý các khiếu nại của khách hàng qua tổng đài và các kênh online hoặc báo cáo ngay cho quản lý trực tiếp để giải quyết đối với các vấn đề nghiêm trọng, cấp bách.

Gọi điện cho khách hàng cũ, khách tái khám, gọi khách khách từ data MKT đổ về

Liên hệ để nhắc lịch và đặt lịch tái khám cho khách hàng

Báo cáo các công việc đã hoàn thành theo tuần, tháng

Thực hiện các công việc liên quan khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên;

Thành thạo tin học văn phòng, ưu tiên có kiến thức về lĩnh vực Sale;

Ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;

Ưu tiên từng làm trong lĩnh vực y tế;

Có khả năng giao tiếp và truyền đạt thông tin tốt, nhạy bén trong xử lý tình huống. Đam mê kinh doanh, khả năng chịu áp lực cao, khả năng học hỏi và teamwork tốt.

Tại CÔNG TY TNHH Tổ hợp Y tế Medicalplus Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8.500.000 – 11.000.000 + % doanh thu

Phụ cấp : 35.000/bữa ăn trưa ( làm việc từ 8 tiếng trở lên hoặc qua ca trưa)

12 ngày phép/năm có hưởng lương

Thời gian làm việc: theo lịch được phân công

Đóng BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ chính sách theo Bộ Luật lao động

Công ty cung cấp máy móc, trang thiết bị công việc

Thưởng các ngày lễ 30/4, 01/5, 2/9, Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán theo quy định công ty

Được tham gia các hoạt động tham quan, nghỉ mát, khám sức khỏe định kỳ, hiếu, hỷ…

Các chế độ khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Tổ hợp Y tế Medicalplus Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.