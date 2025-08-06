Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY TNHH Tổ hợp Y tế Medicalplus Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại CÔNG TY TNHH Tổ hợp Y tế Medicalplus Việt Nam
- Hà Nội: 1B Trần Anh Tông, TP Nam Định, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
Nhận và đặt lịch hẹn cho khách hàng qua tổng đài và các nền tảng MXH
Liên hệ với các bác sĩ, đối tác để đáp ứng yêu cầu đặt lịch khám và sử dụng dịch vụ của khách hàng
Tiếp nhận cuộc gọi đến, giải đáp, hỗ trợ của khách hàng/bệnh nhân qua hotline và các kênh truyền thông của phòng khám.
Tiếp nhận các câu hỏi thắc mắc, yêu cầu trước và sau thăm khám của khách hàng qua điện thoại hoặc các nền tảng MXH để phối hợp với các phòng ban liên quan xử lý
Ghi nhận và phối hợp xử lý các khiếu nại của khách hàng qua tổng đài và các kênh online hoặc báo cáo ngay cho quản lý trực tiếp để giải quyết đối với các vấn đề nghiêm trọng, cấp bách.
Gọi điện cho khách hàng cũ, khách tái khám, gọi khách khách từ data MKT đổ về
Liên hệ để nhắc lịch và đặt lịch tái khám cho khách hàng
Báo cáo các công việc đã hoàn thành theo tuần, tháng
Thực hiện các công việc liên quan khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo tin học văn phòng, ưu tiên có kiến thức về lĩnh vực Sale;
Ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;
Ưu tiên từng làm trong lĩnh vực y tế;
Có khả năng giao tiếp và truyền đạt thông tin tốt, nhạy bén trong xử lý tình huống. Đam mê kinh doanh, khả năng chịu áp lực cao, khả năng học hỏi và teamwork tốt.
Tại CÔNG TY TNHH Tổ hợp Y tế Medicalplus Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp : 35.000/bữa ăn trưa ( làm việc từ 8 tiếng trở lên hoặc qua ca trưa)
12 ngày phép/năm có hưởng lương
Thời gian làm việc: theo lịch được phân công
Đóng BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ chính sách theo Bộ Luật lao động
Công ty cung cấp máy móc, trang thiết bị công việc
Thưởng các ngày lễ 30/4, 01/5, 2/9, Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán theo quy định công ty
Được tham gia các hoạt động tham quan, nghỉ mát, khám sức khỏe định kỳ, hiếu, hỷ…
Các chế độ khác theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Tổ hợp Y tế Medicalplus Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
