Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 7 Triệu

Mức lương 5 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 12, Toà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 5 - 7 Triệu

Gọi điện tìm kiếm khách hàng từ những nguồn data khách hàng sẵn từ Trưởng phòng

Cung cấp, tư vấn đầy đủ và chính xác thông tin sản phẩm

Giải quyết thắc mắc của khách hàng, phối hợp bộ phận Hành chính Kinh doanh xử lý khiếu nại

Chăm sóc khách hàng theo chương trình chung của công ty

Thực hiện các báo cáo hàng tuần

Những công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, chưa có sẽ được cầm tay chỉ việc.

Kỹ năng tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ

Kỹ năng giao tiếp tốt

Kỹ năng xử lý tình huống

Kỹ năng phân tích

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

Thân thiện, ham học hỏi, kiên trì là 1 lợi thế.

Năng động, sáng tạo, nhiệt tình, nghiêm túc và có trách nhiệm với công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST Thì Được Hưởng Những Gì

Được cấp các thiết bị cần thiết phục vụ cho công việc

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung năng động và có cơ hội thăng tiên trong công việc

Được tham dự các chương trình team building, party, du lịch, đãi ngộ theo chế độ lễ Tết và các ngày lễ hấp dẫn

Chính sách đào tạo về các kĩ năng mềm: MKT, tư vấn, đàm phán, thuyết phục,.... Được cầm tay chỉ việc nếu không có kinh nghiệm

Tổng thu nhập 5 – 10 triệu/ tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.