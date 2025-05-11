Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST
Mức lương
5 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 12, Toà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 5 - 7 Triệu
Gọi điện tìm kiếm khách hàng từ những nguồn data khách hàng sẵn từ Trưởng phòng
Cung cấp, tư vấn đầy đủ và chính xác thông tin sản phẩm
Giải quyết thắc mắc của khách hàng, phối hợp bộ phận Hành chính Kinh doanh xử lý khiếu nại
Chăm sóc khách hàng theo chương trình chung của công ty
Thực hiện các báo cáo hàng tuần
Những công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, chưa có sẽ được cầm tay chỉ việc.
Kỹ năng tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ
Kỹ năng giao tiếp tốt
Kỹ năng xử lý tình huống
Kỹ năng phân tích
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
Thân thiện, ham học hỏi, kiên trì là 1 lợi thế.
Năng động, sáng tạo, nhiệt tình, nghiêm túc và có trách nhiệm với công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST Thì Được Hưởng Những Gì
Được cấp các thiết bị cần thiết phục vụ cho công việc
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung năng động và có cơ hội thăng tiên trong công việc
Được tham dự các chương trình team building, party, du lịch, đãi ngộ theo chế độ lễ Tết và các ngày lễ hấp dẫn
Chính sách đào tạo về các kĩ năng mềm: MKT, tư vấn, đàm phán, thuyết phục,.... Được cầm tay chỉ việc nếu không có kinh nghiệm
Tổng thu nhập 5 – 10 triệu/ tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
