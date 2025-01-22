Tuyển Nhân viên Telesale Công ty TNHH Thương mại & Xuất nhập khẩu Phúc Song Kim làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Thương mại & Xuất nhập khẩu Phúc Song Kim
Ngày đăng tuyển: 22/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/02/2025
Công ty TNHH Thương mại & Xuất nhập khẩu Phúc Song Kim

Nhân viên Telesale

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại Công ty TNHH Thương mại & Xuất nhập khẩu Phúc Song Kim

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: BHXH, Nghỉ mát hàng năm, nghỉ lễ, tết theo quy định của Nhà nước. Làm việc môi trường trẻ trung, năng động., Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương Thỏa thuận

Công việc bán hàng: Chăm sóc, chào bán các sản phẩm tivi – điều hòa – tủ lạnh – máy giặt cho hệ thống khách hàng (data khách hàng có sẵn). Đảm bảo chỉ tiêu doanh số được giao.
Có thể đi công tác thị trường khi cần (1 năm 1 - 2 lần đi tặng quà khách hàng. Tạo dựng mối quan hệ với khác hàng.
Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, đam mê kinh doanh, chịu được áp lực
Năng động, khả năng xử lý tình huống tốt, tinh thần trách nhiệm cao.
Khả năng giao tiếp, xây dựng quan hệ.
Thành thạo tin học văn phòng.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm telesale

Tại Công ty TNHH Thương mại & Xuất nhập khẩu Phúc Song Kim Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 6 - 9 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại & Xuất nhập khẩu Phúc Song Kim

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương mại & Xuất nhập khẩu Phúc Song Kim

Công ty TNHH Thương mại & Xuất nhập khẩu Phúc Song Kim

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 96 Ái Mộ, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

