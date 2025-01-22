Tuyển Nhân viên Telesale Công ty TNHH Thương mại & Xuất nhập khẩu Phúc Song Kim làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: BHXH, Nghỉ mát hàng năm, nghỉ lễ, tết theo quy định của Nhà nước. Làm việc môi trường trẻ trung, năng động., Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương Thỏa thuận

Công việc bán hàng: Chăm sóc, chào bán các sản phẩm tivi – điều hòa – tủ lạnh – máy giặt cho hệ thống khách hàng (data khách hàng có sẵn). Đảm bảo chỉ tiêu doanh số được giao.

Có thể đi công tác thị trường khi cần (1 năm 1 - 2 lần đi tặng quà khách hàng. Tạo dựng mối quan hệ với khác hàng.

Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, đam mê kinh doanh, chịu được áp lực

Năng động, khả năng xử lý tình huống tốt, tinh thần trách nhiệm cao.

Khả năng giao tiếp, xây dựng quan hệ.

Thành thạo tin học văn phòng.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm telesale

Tại Công ty TNHH Thương mại & Xuất nhập khẩu Phúc Song Kim Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 6 - 9 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại & Xuất nhập khẩu Phúc Song Kim

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.