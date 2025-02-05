Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY TNHH Y TẾ SORAICINE làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Lương cứng + Thưởng + Hoa hồng. - Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo. - Được đào tạo kiến thức, kỹ năng chuyên môn bài bản và đầy đủ. - Có cơ hội học hỏi, phát triển sự nghiệp bền vững. - Được xét tăng lương theo năng lực. - Đi du lịch hàng năm/Teambuilding/ Gala..... - Các chế độ BHXH, chính sách theo Luật lao động và theo chế độ riêng của công ty., Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

-Tư vấn cho khách hàng đang có nhu cầu mua và quan tâm tới sản phẩm của công ty

-Data nóng có sẵn, được chia số chất lượng

-Chăm lại khách hàng mình đã bán, để có thể phát sinh ra thêm doanh thu...

-Thực hiện công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên yêu cầu.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Có kinh nghiệm Sale, telesale tư vấn ngành Dược phẩm

-Tốt nghiệp ngành liên quan đến y dược

-Có kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn trong công việc

-Sử dụng laptop cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH Y TẾ SORAICINE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 30 triệu VND

Lương cứng: 7 - 9 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Y TẾ SORAICINE

