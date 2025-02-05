Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY TNHH Y TẾ SORAICINE làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY TNHH Y TẾ SORAICINE làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH Y TẾ SORAICINE
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
CÔNG TY TNHH Y TẾ SORAICINE

Nhân viên Telesale

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại CÔNG TY TNHH Y TẾ SORAICINE

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Lương cứng + Thưởng + Hoa hồng.

- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo.

- Được đào tạo kiến thức, kỹ năng chuyên môn bài bản và đầy đủ.

- Có cơ hội học hỏi, phát triển sự nghiệp bền vững.

- Được xét tăng lương theo năng lực.

- Đi du lịch hàng năm/Teambuilding/ Gala.....

- Các chế độ BHXH, chính sách theo Luật lao động và theo chế độ riêng của công ty., Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

-Tư vấn cho khách hàng đang có nhu cầu mua và quan tâm tới sản phẩm của công ty
-Data nóng có sẵn, được chia số chất lượng
-Chăm lại khách hàng mình đã bán, để có thể phát sinh ra thêm doanh thu...
-Thực hiện công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên yêu cầu.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Có kinh nghiệm Sale, telesale tư vấn ngành Dược phẩm
-Tốt nghiệp ngành liên quan đến y dược
-Có kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn trong công việc
-Sử dụng laptop cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH Y TẾ SORAICINE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 30 triệu VND
Lương cứng: 7 - 9 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Y TẾ SORAICINE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH Y TẾ SORAICINE

CÔNG TY TNHH Y TẾ SORAICINE

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Nam Cường Building, P. Tố Hữu, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-telesale-thu-nhap-15-30-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job284306
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM G Collcet
Tuyển Nhân viên Telesale Công ty TNHH TM G Collcet làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH TM G Collcet
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU
Tuyển Nhân viên Telesale Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH Ô TÔ VIỆT NHÂN
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY TNHH Ô TÔ VIỆT NHÂN làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH Ô TÔ VIỆT NHÂN
Hạn nộp: 14/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH Ô TÔ VIỆT NHÂN
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY TNHH Ô TÔ VIỆT NHÂN làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH Ô TÔ VIỆT NHÂN
Hạn nộp: 14/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ANSHA
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ANSHA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ANSHA
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tập đoàn Media Soft
Tuyển Nhân viên Telesale Công ty cổ phần tập đoàn Media Soft làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần tập đoàn Media Soft
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ
Tuyển Nhân viên Telesale Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu
Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco)
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco)
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EHOLDINGS
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EHOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EHOLDINGS
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 18 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Tuyên Quang thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 03/10/2025
Tuyên Quang Hà Giang Bắc Ninh Bắc Giang Còn 18 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 9 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cơ sở sản xuất thời trang Mony
Tuyển Nhân viên kinh doanh Cơ sở sản xuất thời trang Mony làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
Cơ sở sản xuất thời trang Mony
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ Prep
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ Prep
Hạn nộp: 24/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 9 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI ÁNH DƯƠNG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI ÁNH DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI ÁNH DƯƠNG
Hạn nộp: 31/12/2025
Hà Nội Còn 107 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Đắk Lắk Lâm Đồng Bình Thuận Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 32 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đồng Tâm Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Đồng Tâm Pro Company làm việc tại Long An thu nhập 15 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Đồng Tâm Pro Company
Hạn nộp: 17/09/2025
Long An Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM G Collcet
Tuyển Nhân viên Telesale Công ty TNHH TM G Collcet làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH TM G Collcet
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU
Tuyển Nhân viên Telesale Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH Ô TÔ VIỆT NHÂN
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY TNHH Ô TÔ VIỆT NHÂN làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH Ô TÔ VIỆT NHÂN
Hạn nộp: 14/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH Ô TÔ VIỆT NHÂN
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY TNHH Ô TÔ VIỆT NHÂN làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH Ô TÔ VIỆT NHÂN
Hạn nộp: 14/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ANSHA
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ANSHA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ANSHA
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tập đoàn Media Soft
Tuyển Nhân viên Telesale Công ty cổ phần tập đoàn Media Soft làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần tập đoàn Media Soft
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ
Tuyển Nhân viên Telesale Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu
Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC VIỆN ANH NGỮ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC VIỆN ANH NGỮ VIỆT NAM
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ANCO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ANCO VIỆT NAM
12 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN PHAN HẰNG GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PHAN HẰNG GROUP
2.5 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DƯỠNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DƯỠNG VIỆT NAM
9 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT SPINAL BELT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT SPINAL BELT VIỆT NAM
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHẦN MỀM HUMAN OFFSHORE PARTNERS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHẦN MỀM HUMAN OFFSHORE PARTNERS
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y KHOA VÀ THẨM MỸ HERIN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y KHOA VÀ THẨM MỸ HERIN VIỆT NAM
30 - 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Telesale Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Telesale Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY TNHH Tổ hợp Y tế Medicalplus Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu CÔNG TY TNHH Tổ hợp Y tế Medicalplus Việt Nam
8.5 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Telesale Công ty cổ phần Công nghệ Windsoft Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 6 Triệu Công ty cổ phần Công nghệ Windsoft Việt Nam
5 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY TNHH VINKO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH VINKO VIỆT NAM
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Telesale Công Ty Cổ Phần BellSystem24 Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu Công Ty Cổ Phần BellSystem24 Việt Nam
8 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH
12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Telesale Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Ethics làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Ethics
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Telesale Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển 3M-INTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển 3M-INTEL
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Telesale Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Telesale Công ty cổ phần tập đoàn Media Soft làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần tập đoàn Media Soft
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ANSHA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ANSHA
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Telesale Công ty TNHH TM G Collcet làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH TM G Collcet
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm