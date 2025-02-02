Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG TAKE A Z làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG TAKE A Z
Mức lương
9 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: BHXH, BHYT, BHTN, Lương tháng 13; Thưởng lễ tết, thưởng thâm niên; 12 ngày phép năm; Phúc lợi và phụ cấp khác., Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 9 - 20 Triệu
Gọi điện theo data có sẵn tư vấn sản phẩm.
Tư vấn và giải đáp các thắc mắc của khách hàng, đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của khách hàng.
Quản lý thông tin khách hàng và liên tục cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu.
Phối hợp với các phòng ban khác để đạt mục tiêu kinh doanh.
Báo cáo và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.
Làm việc 100% tại văn phòng, không đi thị trường.
Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ. Đã có gia đình và con nhỏ là một lợi thế.
Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp tốt, hoạt ngôn, bảo vệ nhanh.
Được hướng dẫn công việc từ cơ sở chuyên sâu.
Khéo léo, hòa đồng.
Không nói ngọng, nặng giọng địa phương.
Yêu thích bán hàng, kinh doanh.
Chăm chỉ, chịu khó, tự tin.
Có tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết với công việc.
Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp tốt, hoạt ngôn, bảo vệ nhanh.
Được hướng dẫn công việc từ cơ sở chuyên sâu.
Khéo léo, hòa đồng.
Không nói ngọng, nặng giọng địa phương.
Yêu thích bán hàng, kinh doanh.
Chăm chỉ, chịu khó, tự tin.
Có tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết với công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG TAKE A Z Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 9 triệu VND - 20 triệu VND
Lương cứng: 7 - 7 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Lương cứng: 7 - 7 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG TAKE A Z
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI