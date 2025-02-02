Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG TAKE A Z làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu

Mức lương 9 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: BHXH, BHYT, BHTN, Lương tháng 13; Thưởng lễ tết, thưởng thâm niên; 12 ngày phép năm; Phúc lợi và phụ cấp khác., Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

Gọi điện theo data có sẵn tư vấn sản phẩm.

Tư vấn và giải đáp các thắc mắc của khách hàng, đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của khách hàng.

Quản lý thông tin khách hàng và liên tục cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu.

Phối hợp với các phòng ban khác để đạt mục tiêu kinh doanh.

Báo cáo và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Làm việc 100% tại văn phòng, không đi thị trường.

Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ. Đã có gia đình và con nhỏ là một lợi thế.

Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp tốt, hoạt ngôn, bảo vệ nhanh.

Được hướng dẫn công việc từ cơ sở chuyên sâu.

Khéo léo, hòa đồng.

Không nói ngọng, nặng giọng địa phương.

Yêu thích bán hàng, kinh doanh.

Chăm chỉ, chịu khó, tự tin.

Có tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết với công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG TAKE A Z Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 9 triệu VND - 20 triệu VND

Lương cứng: 7 - 7 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG TAKE A Z

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin