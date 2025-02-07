Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y KHOA VÀ THẨM MỸ HERIN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 70 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y KHOA VÀ THẨM MỸ HERIN VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Nhân viên Telesale

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y KHOA VÀ THẨM MỸ HERIN VIỆT NAM

Mức lương
30 - 70 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
15 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lương cứng 8.000.000đ

- 10.000.000đ + Phụ cấp + Thưởng nóng, thưởng tháng,... thưởng khách mới, thưởng bill,... Cơ chế hoa hồng tính trên Tổng doanh thu cá nhân (Tổng bill) Tổng thu nhập từ 30.000.000đ

- 70.000.000đ Thưởng nóng hàng ngày, thưởng tuần, thưởng tháng lên đến 1 chỉ vàng,... Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 30 - 70 Triệu

Gọi điện tư vấn cho khách hàng về các dịch vụ mà họ quan tâm, mời khách hàng tới cơ sở thẩm mỹ của Công ty
Rà soát lại dữ liệu cũ, gọi điện chăm sóc các khách hàng đang cần chăm sóc theo đúng lịch, các khách hẹn liên lạc lại, các khách trong data cũ
Cập nhật thông tin cuộc gọi trên phần mềm quản lý khách hàng của Công ty
Đảm bảo gọi đủ số lượng cuộc gọi được giao và làm đúng theo Quy định gọi số và Quy định xử lý data, không để lãng phí hay bị mất data.
Tìm hiểu nâng cao nghiệp vụ, kiến thức, kỹ năng bán hàng/tư vấn, kiến thức về ngành/sản phẩm, kiến thức về đối thủ cạnh tranh.
Các công việc khác theo phân công của cấp trên

Với Mức Lương 30 - 70 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có laptop cá nhân
Giọng nói chuẩn, không nói ngọng, không nói giọng địa phương
Đã có kinh nghiệm làm telesales ở lĩnh vực Viện thẩm mỹ, Spa, > 06 tháng
Yêu thích công việc sales và lĩnh vực làm đẹp
CHƯA CÓ KINH NGHIỆM ĐƯỢC ĐÀO TẠO

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y KHOA VÀ THẨM MỸ HERIN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 30 triệu VND - 70 triệu VND
Lương cứng: 8 - 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y KHOA VÀ THẨM MỸ HERIN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 06, Số 106 Đại Cồ Việt, P.Lê Đại Hành, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

