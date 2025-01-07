Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VIKHACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VIKHACO
Ngày đăng tuyển: 07/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VIKHACO

Nhân viên Telesale

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VIKHACO

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Rainbow, Phố Văn Tân, KĐT Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Gọi điện thông báo CTKM cho Nhà thuốc/Quầy thuốc theo danh sách công ty cung cấp
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng
Hỗ trợ giải quyết khiếu nại: hóa đơn đỏ, đổi trả, trả thưởng...
Đăng bài trên các kênh zalo, facebook của công ty để truyền tải các sản phẩm, nội dung chương trình bán hàng đến khách hàng
Sản phẩm chính là dược mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, sữa dinh dưỡng,... Tất cả đều là các sản phẩm uy tín, chất lượng, đầy đủ hóa đơn giấy tờ, đã có mặt và phân phối tại các Nhà thuốc trên toàn quốc

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ không quá 30 tuổi
Có khả năng giao tiếp và xử lí tình huống tốt
Chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
u
Tốt nghiệp các trường Y/Dược là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VIKHACO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8-15tr++, Không giới hạn tùy vào năng lực. Bao gồm: Lương Cứng+Phụ cấp+Thưởng doanh số cực cao+Thưởng thi đua hấp dẫn
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi (Thưởng các dịp lễ/tết, du lịch, khám sức khỏe định kì, BHXH,...)
Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc, data khách hàng
Được training các kiến thức về sản phẩm, cũng như các kĩ năng giao tiếp, xử lí tình huống, phân tích tâm lí khách hàng
Môi trường siêu thân thiện hòa đồng, sếp tâm lí

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VIKHACO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VIKHACO

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VIKHACO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô 22, DV6 Khu Tây Nam Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

