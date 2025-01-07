Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VIKHACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VIKHACO
- Hà Nội: Tòa nhà Rainbow, Phố Văn Tân, KĐT Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Gọi điện thông báo CTKM cho Nhà thuốc/Quầy thuốc theo danh sách công ty cung cấp
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng
Hỗ trợ giải quyết khiếu nại: hóa đơn đỏ, đổi trả, trả thưởng...
Đăng bài trên các kênh zalo, facebook của công ty để truyền tải các sản phẩm, nội dung chương trình bán hàng đến khách hàng
Sản phẩm chính là dược mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, sữa dinh dưỡng,... Tất cả đều là các sản phẩm uy tín, chất lượng, đầy đủ hóa đơn giấy tờ, đã có mặt và phân phối tại các Nhà thuốc trên toàn quốc
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng giao tiếp và xử lí tình huống tốt
Chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Tốt nghiệp các trường Y/Dược là một lợi thế
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VIKHACO Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi (Thưởng các dịp lễ/tết, du lịch, khám sức khỏe định kì, BHXH,...)
Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc, data khách hàng
Được training các kiến thức về sản phẩm, cũng như các kĩ năng giao tiếp, xử lí tình huống, phân tích tâm lí khách hàng
Môi trường siêu thân thiện hòa đồng, sếp tâm lí
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VIKHACO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
