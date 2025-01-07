Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VIKHACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Rainbow, Phố Văn Tân, KĐT Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Gọi điện thông báo CTKM cho Nhà thuốc/Quầy thuốc theo danh sách công ty cung cấp

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng

Hỗ trợ giải quyết khiếu nại: hóa đơn đỏ, đổi trả, trả thưởng...

Đăng bài trên các kênh zalo, facebook của công ty để truyền tải các sản phẩm, nội dung chương trình bán hàng đến khách hàng

Sản phẩm chính là dược mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, sữa dinh dưỡng,... Tất cả đều là các sản phẩm uy tín, chất lượng, đầy đủ hóa đơn giấy tờ, đã có mặt và phân phối tại các Nhà thuốc trên toàn quốc

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ không quá 30 tuổi

Có khả năng giao tiếp và xử lí tình huống tốt

Chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Tốt nghiệp các trường Y/Dược là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VIKHACO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8-15tr++, Không giới hạn tùy vào năng lực. Bao gồm: Lương Cứng+Phụ cấp+Thưởng doanh số cực cao+Thưởng thi đua hấp dẫn

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi (Thưởng các dịp lễ/tết, du lịch, khám sức khỏe định kì, BHXH,...)

Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc, data khách hàng

Được training các kiến thức về sản phẩm, cũng như các kĩ năng giao tiếp, xử lí tình huống, phân tích tâm lí khách hàng

Môi trường siêu thân thiện hòa đồng, sếp tâm lí

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VIKHACO

