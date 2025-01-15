Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ AN VIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ AN VIÊN
Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 9h00
- 18h hàng ngày, nghỉ 1 ngày không cố định trong tuần, làm việc 26 công/tháng., Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 10 - 18 Triệu
- Gọi điện cho các Data được công ty cung cấp (data nóng - nhu cầu cao)
- Chăm sóc khách hàng, hẹn lịch thăm khám cho khách
- Kết bạn, chăm sóc khách hàng trên zalo
- Nhập đủ thông tin lên Getfly + bảng số liệu (được hướng dẫn cụ thể)
Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có tinh thần trách nhiệm.
- Khả năng học hỏi, khả năng quản lý công việc cá nhân hiệu quả, khả năng làm việc đội nhóm, phối hợp tốt.
- Đã làm qua các ngành dược, mỹ phẩm, thẩm mỹ, nha khoa là một lợi thế.
- Khả năng học hỏi, khả năng quản lý công việc cá nhân hiệu quả, khả năng làm việc đội nhóm, phối hợp tốt.
- Đã làm qua các ngành dược, mỹ phẩm, thẩm mỹ, nha khoa là một lợi thế.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ AN VIÊN Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 18 triệu VND
Lương cứng: Trên 8 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Lương cứng: Trên 8 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ AN VIÊN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI