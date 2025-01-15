Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ AN VIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 9h00 - 18h hàng ngày, nghỉ 1 ngày không cố định trong tuần, làm việc 26 công/tháng., Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

- Gọi điện cho các Data được công ty cung cấp (data nóng - nhu cầu cao)

- Chăm sóc khách hàng, hẹn lịch thăm khám cho khách

- Kết bạn, chăm sóc khách hàng trên zalo

- Nhập đủ thông tin lên Getfly + bảng số liệu (được hướng dẫn cụ thể)

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có tinh thần trách nhiệm.

- Khả năng học hỏi, khả năng quản lý công việc cá nhân hiệu quả, khả năng làm việc đội nhóm, phối hợp tốt.

- Đã làm qua các ngành dược, mỹ phẩm, thẩm mỹ, nha khoa là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ AN VIÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 18 triệu VND

Lương cứng: Trên 8 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ AN VIÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin