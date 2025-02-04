Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ EEK làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực. Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Có cơ hội được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện. Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm. Có cơ hội thăng tiến trong công việc., Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại.

Thực hiện các cuộc gọi, email với khách hàng để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ.

Tư vấn cho khách hàng về sản phẩm/dịch vụ, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng.

Theo dõi và báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ.

Thực hiện các báo cáo và công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp TC,Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Dược, Y tế, Kinh tế, hoặc các ngành liên quan. Không yêu cầu kinh nghiệm.

Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Nắm vững kiến thức cơ bản về sản phẩm/dịch vụ trong lĩnh vực dược phẩm, y tế, công nghệ sinh học (sẽ được đào tạo thêm).

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ EEK Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 triệu VND - 20 triệu VND

Lương cứng: 5 - 6 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ EEK

