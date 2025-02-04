Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ EEK làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Nhân viên Telesale CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ EEK làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ EEK
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ EEK

Nhân viên Telesale

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ EEK

Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

Hà Nội: Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực. Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Có cơ hội được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện. Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm. Có cơ hội thăng tiến trong công việc., Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại.
Thực hiện các cuộc gọi, email với khách hàng để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ.
Tư vấn cho khách hàng về sản phẩm/dịch vụ, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng.
Theo dõi và báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ.
Thực hiện các báo cáo và công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp TC,Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Dược, Y tế, Kinh tế, hoặc các ngành liên quan. Không yêu cầu kinh nghiệm.
Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Khả năng chịu áp lực công việc cao.
Nắm vững kiến thức cơ bản về sản phẩm/dịch vụ trong lĩnh vực dược phẩm, y tế, công nghệ sinh học (sẽ được đào tạo thêm).
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ EEK Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 triệu VND - 20 triệu VND
Lương cứng: 5 - 6 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ EEK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ EEK

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ EEK

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 99 Cao Sơn, An Hoạch, tp Thanh Hóa

