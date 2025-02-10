Tuyển Nhân viên Telesale Công Ty TNHH Hallim Precision Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại Công Ty TNHH Hallim Precision Vina
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 15
- 20tr Thưởng nóng, thưởng quý, thưởng năm... Hỗ trợ phí gửi xe.Tham gia các hoạt động gắn kết của Công ty, Du lịch, team building thường xuyên.Được đào tạo nâng cao năng lực & tư duy trong môi trường năng động, chuyên nghiệp. Cơ hội phát triển lên vị trí cao hơn, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Tư vấn, giải đáp các thắc mắc của khách hàng về sản phẩm theo Data được cung cấp sẵn. Quản lý thông tin khách hàng và liên tục cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã từng làm việc trong lĩnh vực thẩm mỹ, làm đẹp. Có kinh nghiêm ít nhất 06 tháng làm telesale. tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng ....
Có khả năng đàm phán, thuyết phục khách hàng. Nhanh nhẹn. Không nói ngọng, nó lắp.
Có thể chịu được áp lực.
Làm việc độc lập. Có tính kiên trì cao.
Tại Công Ty TNHH Hallim Precision Vina Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 15 triệu VND
Lương cứng: 8 - 15 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hallim Precision Vina
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI