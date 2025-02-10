Tuyển Nhân viên Telesale Công Ty TNHH Hallim Precision Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 15 - 20tr Thưởng nóng, thưởng quý, thưởng năm... Hỗ trợ phí gửi xe.Tham gia các hoạt động gắn kết của Công ty, Du lịch, team building thường xuyên.Được đào tạo nâng cao năng lực & tư duy trong môi trường năng động, chuyên nghiệp. Cơ hội phát triển lên vị trí cao hơn, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tư vấn, giải đáp các thắc mắc của khách hàng về sản phẩm theo Data được cung cấp sẵn. Quản lý thông tin khách hàng và liên tục cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã từng làm việc trong lĩnh vực thẩm mỹ, làm đẹp. Có kinh nghiêm ít nhất 06 tháng làm telesale. tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng ....

Có khả năng đàm phán, thuyết phục khách hàng. Nhanh nhẹn. Không nói ngọng, nó lắp.

Có thể chịu được áp lực.

Làm việc độc lập. Có tính kiên trì cao.

Tại Công Ty TNHH Hallim Precision Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 15 triệu VND

Lương cứng: 8 - 15 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hallim Precision Vina

