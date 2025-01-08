Tuyển Nhân viên Telesale Trung tâm Dịch vụ Viễn thông - Chi nhánh Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại Trung tâm Dịch vụ Viễn thông - Chi nhánh Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu
- Hà Nội: Tổng thu nhập = Lương cứng (6,500,000 VND + Thưởng) Hỗ trợ thiết bị cần thiết trong quá trình làm việc. Hỗ trợ ăn trưa, gửi xe, công tác phí (nếu có). Thưởng Lễ, Tết theo quy định của công ty. Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN,....., Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp nhận data từ Quản lý, tư vấn dịch cho khách hàng qua điện thoại
Công ty cung cấp 100% data, máy tính, điện thoại, không cần đi thị trường.
Giải đáp các vấn đề liên quan đến nội dung của dịch vụ cho khách hàng hiểu rõ và nắm bắt được thông tin chính xác: chi phí, điều kiện , thời hạn sử dụng dịch vụ...
Báo cáo công việc và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp Quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Vi tính văn phòng thành thạo;
Có sức khỏe tốt, trách nhiệm với công việc, thường xuyên hoạt động MXH (Facebook, zalo, instagram);
Năng động, chăm chỉ, chịu được áp lực công việc , có thể làm ngoài giờ.
Tại Trung tâm Dịch vụ Viễn thông - Chi nhánh Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 6 - 7 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung tâm Dịch vụ Viễn thông - Chi nhánh Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI