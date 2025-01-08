Tuyển Nhân viên Telesale Trung tâm Dịch vụ Viễn thông - Chi nhánh Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 15 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tổng thu nhập = Lương cứng (6,500,000 VND + Thưởng) Hỗ trợ thiết bị cần thiết trong quá trình làm việc. Hỗ trợ ăn trưa, gửi xe, công tác phí (nếu có). Thưởng Lễ, Tết theo quy định của công ty. Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN,....., Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận data từ Quản lý, tư vấn dịch cho khách hàng qua điện thoại

Công ty cung cấp 100% data, máy tính, điện thoại, không cần đi thị trường.

Giải đáp các vấn đề liên quan đến nội dung của dịch vụ cho khách hàng hiểu rõ và nắm bắt được thông tin chính xác: chi phí, điều kiện , thời hạn sử dụng dịch vụ...

Báo cáo công việc và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp Quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Khả năng giao tiếp tốt, giọng nói thu hút, phản xạ tình huống nhanh;

Vi tính văn phòng thành thạo;

Có sức khỏe tốt, trách nhiệm với công việc, thường xuyên hoạt động MXH (Facebook, zalo, instagram);

Năng động, chăm chỉ, chịu được áp lực công việc , có thể làm ngoài giờ.

Tại Trung tâm Dịch vụ Viễn thông - Chi nhánh Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 6 - 7 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung tâm Dịch vụ Viễn thông - Chi nhánh Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin