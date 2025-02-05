Tuyển Nhân viên Telesale CHUYÊN KHOA TRỊ GIÃN TĨNH MẠCH AN VIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 8h30 - 17h hàng ngày, nghỉ 1 ngày trong tuần không cố đinh, làm việc 26 công/tháng., Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

- Gọi điện, tư vấn khách hàng trên các kênh bán hàng của công ty - Data được công ty cung cấp (khách có bệnh - nhu cầu cao)

- Chăm sóc khách hàng, hẹn lịch thăm khám cho khách

- Kết bạn, chăm sóc khách hàng trên zalo

- Nhập đủ thông tin lên phần mềm Getfly + bảng số liệu (được hướng dẫn cụ thể)

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các trường trung cấp, Cao Đẳng trở lên các chuyên ngành liên quan

- Có khả năng làm việc trong môi trường áp lực, có khả năng đàm phán, giọng nói truyền cảm, không nói ngọng, có kỹ năng thuyết phục.

- Trung thực, tinh thần cầu tiến, chịu được áp lực trong công việc, mong muốn gắn bó lâu dài với Công ty

- Chủ động trong công việc

- Có kinh nghiệm về kinh doanh online, telesales là 1 lợi thế.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành y tế, chăm sóc sức khỏe đặc biệt các chuyên khoa tĩnh mạch, nha khoa, thẩm mỹ....

Tại CHUYÊN KHOA TRỊ GIÃN TĨNH MẠCH AN VIÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 18 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHUYÊN KHOA TRỊ GIÃN TĨNH MẠCH AN VIÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin