Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY TNHH AUZE làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 15 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3 toà SDU số 143 Trần Phú, phường Văn Quán, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Tuyển sinh vào các trường Đại học, Cao đẳng chính quy

Tư vấn, chăm sóc và hỗ trợ các thắc mắc của học viên

Chủ động liên hệ học viên tiềm năng theo data công ty cung cấp

Các đầu việc khác liên quan đến tuyển sinh theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm - Có kinh nghiệm Telesale là lợi thế

Độ tuổi từ 20-30 tuổi

Giao tiếp tốt, có khả năng đàm phán và thuyết phục tốt

Có thái độ làm việc chăm chỉ, chính trực, thực sự nghiêm túc với công việc

Tại CÔNG TY TNHH AUZE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 7-9tr (Deal trực tiếp khi phỏng vấn) + % doanh số + thưởng

Thu nhập trung bình: 15-20triệu/tháng

KHÔNG CẦN TÌM KIẾM KHÁCH HÀNG, có sẵn data CHẤT LƯỢNG từ đội Marketing

Thường xuyên được đào tạo bài bản về kỹ năng Sale

Môi trường công ty chuyên nghiệp, làm việc tốc độ phát triển nhanh, tỷ lệ chốt khách hàng cao

Tham gia các hoạt động Team Building, Du lịch hàng năm của Công ty

Hoa quả, trà chiều các thứ 6 hàng tuần dành cho CBNV cùng các chế độ phúc lợi khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AUZE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.