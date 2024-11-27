Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY TNHH AUZE làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn tuyển sinh/khoá học Tại CÔNG TY TNHH AUZE
Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
15 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 3 toà SDU số 143 Trần Phú, phường Văn Quán, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Tuyển sinh vào các trường Đại học, Cao đẳng chính quy
Tư vấn, chăm sóc và hỗ trợ các thắc mắc của học viên
Chủ động liên hệ học viên tiềm năng theo data công ty cung cấp
Các đầu việc khác liên quan đến tuyển sinh theo chỉ đạo của cấp trên
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm - Có kinh nghiệm Telesale là lợi thế
Độ tuổi từ 20-30 tuổi
Giao tiếp tốt, có khả năng đàm phán và thuyết phục tốt
Có thái độ làm việc chăm chỉ, chính trực, thực sự nghiêm túc với công việc
Tại CÔNG TY TNHH AUZE Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Lương cứng 7-9tr (Deal trực tiếp khi phỏng vấn) + % doanh số + thưởng
Thu nhập trung bình: 15-20triệu/tháng
KHÔNG CẦN TÌM KIẾM KHÁCH HÀNG, có sẵn data CHẤT LƯỢNG từ đội Marketing
KHÔNG CẦN TÌM KIẾM KHÁCH HÀNG
CHẤT LƯỢNG
Thường xuyên được đào tạo bài bản về kỹ năng Sale
Môi trường công ty chuyên nghiệp, làm việc tốc độ phát triển nhanh, tỷ lệ chốt khách hàng cao
Tham gia các hoạt động Team Building, Du lịch hàng năm của Công ty
Hoa quả, trà chiều các thứ 6 hàng tuần dành cho CBNV cùng các chế độ phúc lợi khác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AUZE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
