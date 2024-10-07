Tuyển Nhân Viên Tester thu nhập Tới 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương Đến 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 38D3 Hàng Ngân, Trung Hoà, Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Đến 15 Triệu

- Nghiên cứu yêu cầu và thiết kế của dự án;

- Lập kế hoạch test và kịch bản test, chuẩn bị dữ liệu test;

- Test các dự án phần mềm, phối hợp với các bộ phận khác của công ty để đảm bảo chất lượng dự án;

- Quản lý, phân tích và theo dõi kết quả test, báo cáo kết quả test...;

-Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có 1 năm kinh nghiệm trong công việc tester

- Am hiểu về quy trình phát triển phần mềm và các giai đoạn kiểm thử;

- Có kinh nghiệm lập các Test Plan và thiết kế các Test Case, Test Data;

- Có kinh nghiệm tracking lỗi bằng sử dụng các Tracking Tool: Jira, Redmind,...

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm test các dự án phần mềm;

- Ứng viên có kinh nghiệm test api là một lợi thế.

Tại Công Ty Cổ Phần IGB Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: tới 15.000.000, sẽ thỏa thuận trong khi phỏng vấn

- Có cơ hội học hỏi, hỗ trợ phát triển năng lực bản thân

- Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp

- Trả lương, thưởng theo KPI (vị trí chức danh, năng lực kinh nghiệm, hiệu suất)

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Du lịch, nghỉ mát hàng năm, được tặng quà vào các dịp lễ tết theo quy định của Công ty

- Được xét tăng lương năm 2 lần theo năng lực và kết quả làm việc.

- Nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài với Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần IGB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin