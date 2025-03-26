Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công Ty TNHH Sơn Kansai Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Lô N1, đường số 14B, KCN Việt Hương, Phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên thiết kế 3D Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

• Tư vấn cho khách hàng về màu sắc phong thủy, gam màu hoặc cách phối màu theo yêu cầu khách hàng.

• Tìm hiểu xu hướng màu sắc mới nhất trong lĩnh vực thiết kế trang trí ngoại thất.

• Triển khai bản vẽ thi công và phối màu sơn trên phần mềm 2D và 3D hoặc các phần mềm tương ứng mới nhất.

• Một số công việc liên quan khác: cụ thể sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Dưới 01 năm kinh nghiệm thiết kế + phối màu.

• Tốt nghiệp các trường mỹ thuật, kiến trúc là 1 lợi thế.

• Sử dụng thành thạo các phần mềm như: Autocard, Sketchup, Photoshop, Corel….

* Quyền lợi:

- Lương CB: 9 – 13 triệu (trao đổi khi PV)

- Thời gian làm việc: 8h00 - 17h00 (Thứ 2 -thứ 6)

Tại Công Ty TNHH Sơn Kansai Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sơn Kansai Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin