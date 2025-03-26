Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công Ty TNHH Sơn Kansai Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 13 Triệu

Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công Ty TNHH Sơn Kansai Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 13 Triệu

Công Ty TNHH Sơn Kansai Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 26/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/04/2025
Công Ty TNHH Sơn Kansai Việt Nam

Nhân viên thiết kế 3D

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thiết kế 3D Tại Công Ty TNHH Sơn Kansai Việt Nam

Mức lương
9 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Lô N1, đường số 14B, KCN Việt Hương, Phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên thiết kế 3D Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

• Tư vấn cho khách hàng về màu sắc phong thủy, gam màu hoặc cách phối màu theo yêu cầu khách hàng.
• Tìm hiểu xu hướng màu sắc mới nhất trong lĩnh vực thiết kế trang trí ngoại thất.
• Triển khai bản vẽ thi công và phối màu sơn trên phần mềm 2D và 3D hoặc các phần mềm tương ứng mới nhất.
• Một số công việc liên quan khác: cụ thể sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Dưới 01 năm kinh nghiệm thiết kế + phối màu.
• Tốt nghiệp các trường mỹ thuật, kiến trúc là 1 lợi thế.
• Sử dụng thành thạo các phần mềm như: Autocard, Sketchup, Photoshop, Corel….
* Quyền lợi:
- Lương CB: 9 – 13 triệu (trao đổi khi PV)
- Thời gian làm việc: 8h00 - 17h00 (Thứ 2 -thứ 6)

Tại Công Ty TNHH Sơn Kansai Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sơn Kansai Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Sơn Kansai Việt Nam

Công Ty TNHH Sơn Kansai Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: KCN Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên, Hà Nội, Việt Nam

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất