Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY TNHH SSR VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH SSR VINA
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
CÔNG TY TNHH SSR VINA

Nhân viên thiết kế 3D

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thiết kế 3D Tại CÔNG TY TNHH SSR VINA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: The manor 2, Số 89 Nguyễn Hữu Cảnh, P22, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Mô Tả Công Việc Nhân viên thiết kế 3D Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc
Công ty chuyên sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm nguyên liệu gỗ như Ván gỗ, mặt bàn bếp, và các sản phẩm từ gỗ khác.
Làm việc trong bộ phận marketing, hiểu và thực hiện các yêu cầu thiết kế quảng cáo.
Thiết kế, làm demo vật liệu quảng cáo cho công ty (banner, poster,…), print materials (flyer, brochure,…), sales-kit hỗ trợ mục tiêu kinh doanh và marketing.
Chủ yếu là công việc dựng hình 3D, hoặc lấy file 3Dsmax nhà ở/ nhà hàng, sau đó ốp vật liệu các tấm ván gỗ, tấm đá lên các thiết bị tủ bếp, bàn, kệ, tủ -> render thành các file hình ứng dụng vật liệu, để làm quảng cáo.
Thành thạo các phần mềm thiết kế như Photoshop/Ai, 3DS Max…
Thành thạo AutoCAD, REVIT, RHINO và BLENDER hoặc các kỹ năng tạo mô hình 3D khác là một lợi thế.
Áp dụng các kỹ thuật, công nghệ và vật liệu thiết kế 3D mới để tăng cường tính đổi mới.
Tìm kiếm phản hồi để cải thiện quy trình thiết kế và đề xuất cải tiến quy trình nhằm nâng cao hiệu quả và độ chính xác.
Khả năng chụp hình ảnh sản phẩm, chụp hình ảnh quảng cáo tốt.
Các công việc khác liên quan vị trí theo yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH SSR VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SSR VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SSR VINA

CÔNG TY TNHH SSR VINA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: G-12, Tầng Trệt, Tòa nhà The Manor Officetel, số 89 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

