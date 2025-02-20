Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY TNHH SSR VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thiết kế 3D Tại CÔNG TY TNHH SSR VINA
- Hồ Chí Minh: The manor 2, Số 89 Nguyễn Hữu Cảnh, P22, Quận Bình Thạnh, TPHCM
Mô Tả Công Việc Nhân viên thiết kế 3D Với Mức Lương Thỏa thuận
Mô tả công việc
Công ty chuyên sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm nguyên liệu gỗ như Ván gỗ, mặt bàn bếp, và các sản phẩm từ gỗ khác.
Làm việc trong bộ phận marketing, hiểu và thực hiện các yêu cầu thiết kế quảng cáo.
Thiết kế, làm demo vật liệu quảng cáo cho công ty (banner, poster,…), print materials (flyer, brochure,…), sales-kit hỗ trợ mục tiêu kinh doanh và marketing.
Chủ yếu là công việc dựng hình 3D, hoặc lấy file 3Dsmax nhà ở/ nhà hàng, sau đó ốp vật liệu các tấm ván gỗ, tấm đá lên các thiết bị tủ bếp, bàn, kệ, tủ -> render thành các file hình ứng dụng vật liệu, để làm quảng cáo.
Thành thạo các phần mềm thiết kế như Photoshop/Ai, 3DS Max…
Thành thạo AutoCAD, REVIT, RHINO và BLENDER hoặc các kỹ năng tạo mô hình 3D khác là một lợi thế.
Áp dụng các kỹ thuật, công nghệ và vật liệu thiết kế 3D mới để tăng cường tính đổi mới.
Tìm kiếm phản hồi để cải thiện quy trình thiết kế và đề xuất cải tiến quy trình nhằm nâng cao hiệu quả và độ chính xác.
Khả năng chụp hình ảnh sản phẩm, chụp hình ảnh quảng cáo tốt.
Các công việc khác liên quan vị trí theo yêu cầu.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH SSR VINA Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SSR VINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
