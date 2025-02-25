Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY TNHH R.P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY TNHH R.P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH R.P
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
CÔNG TY TNHH R.P

Nhân viên thiết kế 3D

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thiết kế 3D Tại CÔNG TY TNHH R.P

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Công ty TNHH R.P

- Tòa nhà Everich Building

- R1

- Lầu 8

- Phòng 2, Số 968 Đường 3/2, Phường 15, Quận 11, TP.HCM, Quận 11, Quận 11

Mô Tả Công Việc Nhân viên thiết kế 3D Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận, phân tích yêu cầu thiết kế từ phòng kinh doanh và khách hàng.
Lên concept, triển khai bản vẽ phối cảnh 3D cho các dự án nội thất (văn phòng, khách sạn, nhà hàng, căn hộ, showroom...).
Đề xuất ý tưởng thiết kế sáng tạo, đảm bảo tính thẩm mỹ và khả thi khi thi công.
Phối hợp với bộ phận Thiết kế Kỹ thuật để chỉnh sửa bản vẽ theo yêu cầu.
Xuất hình ảnh render chất lượng cao, phục vụ thuyết trình và chốt phương án thiết kế.
Cập nhật và upload hồ sơ thiết kế lên hệ thống phần mềm quản lý của công ty.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế Nội thất, Kiến trúc hoặc các lĩnh vực liên quan.
Kinh nghiệm từ 3 năm trở lên trong thiết kế nội thất 3D.
Thành thạo các phần mềm thiết kế như 3ds Max, SketchUp, V-Ray, Corona, AutoCAD, Photoshop...
Có tư duy thẩm mỹ, sáng tạo, khả năng diễn họa 3D tốt.
Kinh nghiệm triển khai các dự án thực tế, hiểu biết về vật liệu và kết cấu thi công.
Kỹ năng làm việc nhóm và chịu được áp lực cao

Tại CÔNG TY TNHH R.P Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận theo năng lực.
Được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của pháp luật lao động như BHXH, BHYT, BHTN...
Được nghỉ lễ, Tết theo quy định của Nhà nước.
Môi trường làm việc năng động, cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH R.P

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH R.P

CÔNG TY TNHH R.P

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà The Everrich, Tháp R1, Tầng 08, Phòng 02 - 968 đường 3/2, P.15, Q.11, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

