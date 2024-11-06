Tuyển Thiết kế và Kiến trúc CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC HOME4U làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC HOME4U
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Thiết kế và Kiến trúc

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế và Kiến trúc Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC HOME4U

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 209 phố Kim Ngưu, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Vẽ lên ý tưởng dựng 3D các không gian ,góc kỹ thuật
- Làm việc trực tiếp với khách hàng, nắm bắt được yêu cầu của khách hàng, khảo sát hiện trường để từ đó lên phương án thiết kế.
- Phối hợp cùng Trưởng phòng đưa ra các ý tưởng thiết kế, vẽ 3D.
- Trình bày phương án thiết kế cho khách hàng và chỉnh sửa phương án thiết kế sao cho phù hợp để khách hàng đồng ý.
- Công việc khác theo sự yêu cầu thực tế tại vị trí được phân công từ trưởng phòng.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí liên quan.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng AutoCad, 3D Max, Photoshop, Sketchup... và các phần mềm văn phòng.
- Có tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi và chịu được áp lực cao trong công việc..
- Có kinh nghiệm thiết kế nội thất Luxury
- Nắm bắt tốt về ý tưởng và kết cấu kỹ thuật thi công nội thất. Am hiểu về chất liệu vật liệu trang trí nội thất hiện đại
- CV gửi yêu cầu kèm theo sản phẩm đã làm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC HOME4U Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản : 12tr - 15tr / Tháng
- Thưởng các dịp Lễ, Tết, Lương, Thưởng hiệu quả công việc và theo quy định Công ty
- Tham gia đầy đủ BHXH, phép năm theo quy định của Luật.
- Du lịch hàng năm, tham gia hoạt động tập thể của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC HOME4U

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC HOME4U

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC HOME4U

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 6 ngõ 6, xóm Mới Cầu Đơ, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

