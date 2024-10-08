Tuyển Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TỔ CHỨC TRIỂN LÃM QUỐC TẾ XÂY DỰNG VIETBUILD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 307/17 Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, Tân Bình, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Lên ý tưởng, thiết kế các poster, banner, quảng cáo online, catalogue, nhận diện thương hiệu,...theo yêu cầu của từng sự kiện, chiến dịch quảng cáo của công ty

- Thiết kế hình ảnh cho website và các hạng mục khác theo hướng dẫn & yêu cầu của quản lý trực tiếp và ban lãnh đạo.

- Có kinh nghiệm dàn trang, thiết kế kỷ yếu.

- Phối hợp với các phòng ban khác lên kế hoạch, thiết kế các sản phẩm phục vụ hoạt động khác của công ty (standee, backdrop, . . .)

- Kết hợp với thành viên trong nhóm để hoàn thành công việc.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng các trường đào tạo chuyên ngành Đồ họa và mỹ thuật.

- Có hiểu biết căn bản về mỹ thuật, đồ họa chuyên nghiệp

- Sử dụng tốt các công cụ thiết kể đồ họa phổ biến nhất hiện nay (Photoshop, Illustrator, Ngôn ngữ HTML, Mỹ thuật ứng dụng, kỹ thuật in ấn....)

- Có kinh nghiệm ít nhất 4 năm trong lĩnh vực thiết kế đồ họa số, đồ họa in ấn, chế bản,...

- Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, chịu được áp lực cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TỔ CHỨC TRIỂN LÃM QUỐC TẾ XÂY DỰNG VIETBUILD Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 9 - 12tr (tùy theo năng lực, thương lượng)

- Chế độ BHXH, BHYT và các phúc lợi khác theo quy định.

- Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng cuối năm, tặng quà sinh nhật...

- Được đào tạo chuyên môn, hướng dẫn tận tình để phát triển bản thân.

- Tăng lương khi đạt hiệu quả.

- Có cơ hội làm việc với nhiều đối tác lớn, uy tín. Có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Thời gian làm việc: 08h00 - 18h00 từ thứ 2 đến thứ 7 (nghỉ trưa 11h30 – 13h30)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TỔ CHỨC TRIỂN LÃM QUỐC TẾ XÂY DỰNG VIETBUILD

