Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ THANH LÝ BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 5 Đinh Bộ Lĩnh, Bình Thạnh, HCM, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Chạy quảng cáo trên Facebook, TikTok

Theo dõi, tối ưu các chiến dịch quảng cáo

Nghiên cứu khách hàng, xây dựng kế hoạch Marketing hiệu quả

Đảm bảo KPIs theo mục tiêu hàng tuần/tháng

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, sinh năm 1997 - 2003

Kinh nghiệm chạy quảng cáo từ 3 tháng

Biết chạy TikTok Ads là lợi thế

Có laptop cá nhân

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Sử dụng thành thạo các công cụ Marketing online: Google Analytics, Google Search Console, Facebook Ads, Google Ads...

Có khả năng sáng tạo nội dung hấp dẫn và thu hút khách hàng.

Tinh thần trách nhiệm cao, năng động, nhiệt tình và ham học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ THANH LÝ BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.

THU NHẬP: 10.000.000 – 30.000.000 VNĐ/tháng (Lương cứng: 9 triệu - 12 triệu)

Phụ cấp thâm niên 6 tháng/lần (+500K/lần)

Xét tăng lương 6 tháng/lần (có thể tăng đột xuất theo hiệu quả công việc)

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát hàng năm.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ THANH LÝ BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin