Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG QUỐC TẾ HOÀNG THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG QUỐC TẾ HOÀNG THÀNH
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG QUỐC TẾ HOÀNG THÀNH

Kỹ sư thiết kế cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG QUỐC TẾ HOÀNG THÀNH

Mức lương
11 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 62 An Phú Đông 25, Phường An Phú Đông, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

- Đọc hiểu bản vẽ layout. Mặt bằng, Bản vẽ kỹ thuật
- Lập bản vẽ shopdrawing các thiết bị sản phẩm phù hợp với bản vẽ Layout
- Thiết kế sản phẩm theo bản vẽ shopdrawing và danh mục sản phẩm , đáp ứng kịp thời theo tiến độ dự án.
- Giám sát chất lượng , kiểm tra sản phẩm theo đúng thiết kế .
- Phối hợp với Bộ phận Kỹ thuật tiến hành kiểm tra, đo lường thực tế sản phẩm để lên thiết kế cho phù hợp.
- Phát huy ý tưởng và Sáng tạo trong công việc
- Báo cáo Quản lý Sản xuất về tiến độ thực hiện dự án .
- Thực hiện các công việc khác thuộc chức năng nhiệm vụ của Phòng và theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên có kinh nghiệm thiết kế mảng bếp công nghiệp
- Bắt buộc có kinh nghiệm thiết kế kim loại tấm từ 2 năm trở lên
- Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật , Sử dụng thành thạo các phầm mềm vẽ kỹ thuật (Autocad 2D, 3D, Solidwork hoặc Inventor)
- Triển khai kim loại tấm (sheet metal) bằng 2D cho chi tiết dễ, 3D cho chi tiết khó.
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên Ngành Cơ khí, Kỹ thuật Cơ khí Chế tạo máy, Công nghệ Chế tạo máy... các ngành khác có liên quan
- Có kinh nghiệm về vật liệu cơ khí
- Phần mềm sử dụng: Autocad, Inventor hoặc Solidworks.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG QUỐC TẾ HOÀNG THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 11 - 15 TRIỆU, có thể cao hơn tùy năng lực
- Phụ cấp công tác phí nếu có đi công tác, Lương tháng 13, Thưởng Lễ, tết, du lịch, BHXH, công đoàn đầy đủ theo Luật định
- Đóng BHXH, thưởng lương tháng thứ 13, thưởng lễ, Tết, xét tăng lương hàng năm, du lịch, công đoàn đầy đủ
- Đồng nghiệp trẻ trung, năng động, hỗ trợ nhiệt tình

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG QUỐC TẾ HOÀNG THÀNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG QUỐC TẾ HOÀNG THÀNH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG QUỐC TẾ HOÀNG THÀNH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 62 An Phú Đông 25, Phường An Phú Đông, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

