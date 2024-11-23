Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG QUỐC TẾ HOÀNG THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 15 Triệu

Mức lương 11 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 62 An Phú Đông 25, Phường An Phú Đông, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

- Đọc hiểu bản vẽ layout. Mặt bằng, Bản vẽ kỹ thuật

- Lập bản vẽ shopdrawing các thiết bị sản phẩm phù hợp với bản vẽ Layout

- Thiết kế sản phẩm theo bản vẽ shopdrawing và danh mục sản phẩm , đáp ứng kịp thời theo tiến độ dự án.

- Giám sát chất lượng , kiểm tra sản phẩm theo đúng thiết kế .

- Phối hợp với Bộ phận Kỹ thuật tiến hành kiểm tra, đo lường thực tế sản phẩm để lên thiết kế cho phù hợp.

- Phát huy ý tưởng và Sáng tạo trong công việc

- Báo cáo Quản lý Sản xuất về tiến độ thực hiện dự án .

- Thực hiện các công việc khác thuộc chức năng nhiệm vụ của Phòng và theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên có kinh nghiệm thiết kế mảng bếp công nghiệp

- Bắt buộc có kinh nghiệm thiết kế kim loại tấm từ 2 năm trở lên

- Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật , Sử dụng thành thạo các phầm mềm vẽ kỹ thuật (Autocad 2D, 3D, Solidwork hoặc Inventor)

- Triển khai kim loại tấm (sheet metal) bằng 2D cho chi tiết dễ, 3D cho chi tiết khó.

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên Ngành Cơ khí, Kỹ thuật Cơ khí Chế tạo máy, Công nghệ Chế tạo máy... các ngành khác có liên quan

- Có kinh nghiệm về vật liệu cơ khí

- Phần mềm sử dụng: Autocad, Inventor hoặc Solidworks.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG QUỐC TẾ HOÀNG THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 11 - 15 TRIỆU, có thể cao hơn tùy năng lực

- Phụ cấp công tác phí nếu có đi công tác, Lương tháng 13, Thưởng Lễ, tết, du lịch, BHXH, công đoàn đầy đủ theo Luật định

- Đóng BHXH, thưởng lương tháng thứ 13, thưởng lễ, Tết, xét tăng lương hàng năm, du lịch, công đoàn đầy đủ

- Đồng nghiệp trẻ trung, năng động, hỗ trợ nhiệt tình

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG QUỐC TẾ HOÀNG THÀNH

