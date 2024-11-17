Tuyển Nhân Viên Thiết Kế thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Đà Nẵng

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 02 Phan Đình Phùng, Hải Châu 1,, Thanh Khê

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thiết kế các ấn phẩm truyền thông: tạp chí, catalog, tờ rơi, brochure, standee, infographic, banner, voucher, ảnh động flash.

- Thiết kế hình ảnh quảng cáo, sự kiện, hình ảnh sản phẩm phục vụ truyền thông- bán hàng.

- Vẽ mockup 3D, thiết kế bao bì, mẫu nhãn, bộ nhận diện sản phẩm của Công ty.

- Lên ý tưởng thiết kế các ấn phẩm để sử dụng trên các kênh digital marketing của công ty: Website, Fanpage, Youtube, Tiktok, Zalo, Sàn TMĐT...

- Phối hợp với các bộ phận khác để lên ý tưởng và hoàn thiện sản phẩm thiết kế đáp ứng yêu cầu chiến dịch.

- Đảm bảo tính thống nhất về mặt hình ảnh, màu sắc, và thông điệp trong tất cả các sản phẩm thiết kế.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng bộ phận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Mỹ thuật, Thiết kế hoặc các chuyên ngành liên quan

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm vị trí tương đương.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế hình ảnh như Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects...

- Có tư duy mỹ thuật, bố cục, guu thẩm mỹ, năng động, trẻ trung, sáng tạo, giàu ý tưởng và luôn chủ động trong công việc.

- Giao tiếp tốt, kỹ năng làm việc độc lập và làm việc đội nhóm.

- Ứng viên ứng tuyển vui lòng gửi kèm theo CV các ấn phẩm thiết kế đã từng thực hiện.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực y tế, dược - mỹ phẩm.

Tại Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận

- Thời gian làm việc: 44 giờ/ tuần (nghỉ 1,5 ngày/ tuần).

- Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Luật lao động và chính sách của Công ty (BHXH, lương, thưởng, chế độ phúc lợi)

- Các chương trình đào tạo nội bộ trên hệ thống E-learning và cơ hội thăng tiến.

- Laptop cho cấp quản lý, teambuilding - du lịch hàng năm, thẻ bảo hiểm sức khỏe..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) Pro Company

