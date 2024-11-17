Tuyển Nhân Viên Thiết Kế thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Đà Nẵng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) Pro Company
- Đà Nẵng: 02 Phan Đình Phùng, Hải Châu 1,, Thanh Khê
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thiết kế các ấn phẩm truyền thông: tạp chí, catalog, tờ rơi, brochure, standee, infographic, banner, voucher, ảnh động flash.
- Thiết kế hình ảnh quảng cáo, sự kiện, hình ảnh sản phẩm phục vụ truyền thông- bán hàng.
- Vẽ mockup 3D, thiết kế bao bì, mẫu nhãn, bộ nhận diện sản phẩm của Công ty.
- Lên ý tưởng thiết kế các ấn phẩm để sử dụng trên các kênh digital marketing của công ty: Website, Fanpage, Youtube, Tiktok, Zalo, Sàn TMĐT...
- Phối hợp với các bộ phận khác để lên ý tưởng và hoàn thiện sản phẩm thiết kế đáp ứng yêu cầu chiến dịch.
- Đảm bảo tính thống nhất về mặt hình ảnh, màu sắc, và thông điệp trong tất cả các sản phẩm thiết kế.
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng bộ phận
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm vị trí tương đương.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế hình ảnh như Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects...
- Có tư duy mỹ thuật, bố cục, guu thẩm mỹ, năng động, trẻ trung, sáng tạo, giàu ý tưởng và luôn chủ động trong công việc.
- Giao tiếp tốt, kỹ năng làm việc độc lập và làm việc đội nhóm.
- Ứng viên ứng tuyển vui lòng gửi kèm theo CV các ấn phẩm thiết kế đã từng thực hiện.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực y tế, dược - mỹ phẩm.
Tại Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- Thời gian làm việc: 44 giờ/ tuần (nghỉ 1,5 ngày/ tuần).
- Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Luật lao động và chính sách của Công ty (BHXH, lương, thưởng, chế độ phúc lợi)
- Các chương trình đào tạo nội bộ trên hệ thống E-learning và cơ hội thăng tiến.
- Laptop cho cấp quản lý, teambuilding - du lịch hàng năm, thẻ bảo hiểm sức khỏe..
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
