Tuyển IT phần mềm Trade Intelligence làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Trade Intelligence
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
IT phần mềm

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 15, Tòa TTC 19 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm thiết kế và phát triển các website, landing page. Có khả năng Responsive Design (desktop, tablet, mobile). Tối ưu UX/UI nâng cao trải nghiệm của người dùng. Nắm rõ quy chuẩn về màu sắc, khoảng cách, layout,...để sáng tạo hình ảnh minh họa, infographic,.. Tùy chỉnh và tối ưu hóa các theme WordPress sẵn có. Phát triển các tính năng và plugin tùy chỉnh cho WordPress. Đảm bảo website hoạt động tốt trên các thiết bị và trình duyệt khác nhau. Tối ưu hóa hiệu suất và tốc độ tải trang của website. Hỗ trợ khắc phục sự cố và bảo trì website sau khi hoàn thành.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên ở vị trí Website Designer. Thành thạo các công cụ thiết kế (PSD, AI, Figma,...). Tiếng Anh trôi chảy (cả nói và viết) là bắt buộc. Có kinh nghiệm thiết kế và phát triển website trên Wordpress, hiểu rõ về cấu trúc theme và plugin. Có kiến thức cơ bản về HTML, CSS và JavaScript. Có khả năng làm việc nhóm, trách nhiệm cao, linh hoạt trong công việc. Có thẩm mỹ tốt, tư duy logic và khả năng sáng tạo ý tưởng, chủ động nghiên cứu và tìm tòi, đam mê với công việc. Trung thực, chủ động, cẩn thận, và có trách nhiệm với công việc, với sản phẩm do chính mình làm ra. CV có đính kèm file hoặc link Portfolio (Dribble, Behance, Google Drive,....) chứa đựng những dự án tốt nhất để chứng minh năng lực của bạn.
Tại Trade Intelligence Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh theo thị trường, nhận full lương trong thời gian thử việc. Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến. Trao đổi và học hỏi kinh nghiệm trực tiếp từ đồng nghiệp tại Singapore, Indonesia,... Môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện trong một tập đoàn đa quốc gia. Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trade Intelligence

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Trade Intelligence

Trade Intelligence

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Detech Tower

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

