Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN PHƯỚC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Nhận thông tin kế hoạch hằng tháng cần sản xuất của tổng các mặt hàng từ phòng Kế hoạch/Quản đốc/GĐ. Sản xuất;

Lập kế hoạch Nguyên vật liệu và kế hoạch sản xuất cho các máy trên các phân xưởng sản xuất dựa trên kế hoạch sản xuất tổng;

Xuất và theo dõi nguyên vật liệu đầu vào hằng ngày/hằng tháng đáp ứng theo kế hoạch tổng.

Nhập báo cáo sản xuất hằng ngày của các bộ phận, theo dõi và báo cáo số lượng bán thành phẩm, thành phẩm và phế phẩm của các Phân xưởng;

Theo dõi và báo cáo số lượng sản phẩm dở dang, hàng tồn chờ xử lý hàng tháng;

Soạn thảo các thông báo nội bộ của Phân xưởng theo yêu cầu cấp trên.