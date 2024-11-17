Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN PHƯỚC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN PHƯỚC
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN PHƯỚC

Kế hoạch sản xuất

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lô B8

- B9 Cụm Công Nghiệp Nhị Xuân, Xã Xuân Thới Sơn, Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhận thông tin kế hoạch hằng tháng cần sản xuất của tổng các mặt hàng từ phòng Kế hoạch/Quản đốc/GĐ. Sản xuất;
Lập kế hoạch Nguyên vật liệu và kế hoạch sản xuất cho các máy trên các phân xưởng sản xuất dựa trên kế hoạch sản xuất tổng;
Xuất và theo dõi nguyên vật liệu đầu vào hằng ngày/hằng tháng đáp ứng theo kế hoạch tổng.
Nhập báo cáo sản xuất hằng ngày của các bộ phận, theo dõi và báo cáo số lượng bán thành phẩm, thành phẩm và phế phẩm của các Phân xưởng;
Theo dõi và báo cáo số lượng sản phẩm dở dang, hàng tồn chờ xử lý hàng tháng;
Soạn thảo các thông báo nội bộ của Phân xưởng theo yêu cầu cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Kinh tế,...
Không yêu cầu ngoại ngữ
Tin học tương đương trình độ A.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN PHƯỚC Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN 24/24 đầy đủ;
Được hưởng các khoản phụ cấp;
Được thưởng năng suất, thưởng tích lũy;
Hỗ trợ cơm giữa ca
Tháng lương 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN PHƯỚC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN PHƯỚC

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN PHƯỚC

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô B8 - B9, CCN Nhị Xuân, Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

