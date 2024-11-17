Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN PHƯỚC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế hoạch sản xuất Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN PHƯỚC
- Hồ Chí Minh: Lô B8
- B9 Cụm Công Nghiệp Nhị Xuân, Xã Xuân Thới Sơn, Hóc Môn
Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận
Nhận thông tin kế hoạch hằng tháng cần sản xuất của tổng các mặt hàng từ phòng Kế hoạch/Quản đốc/GĐ. Sản xuất;
Lập kế hoạch Nguyên vật liệu và kế hoạch sản xuất cho các máy trên các phân xưởng sản xuất dựa trên kế hoạch sản xuất tổng;
Xuất và theo dõi nguyên vật liệu đầu vào hằng ngày/hằng tháng đáp ứng theo kế hoạch tổng.
Nhập báo cáo sản xuất hằng ngày của các bộ phận, theo dõi và báo cáo số lượng bán thành phẩm, thành phẩm và phế phẩm của các Phân xưởng;
Theo dõi và báo cáo số lượng sản phẩm dở dang, hàng tồn chờ xử lý hàng tháng;
Soạn thảo các thông báo nội bộ của Phân xưởng theo yêu cầu cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu ngoại ngữ
Tin học tương đương trình độ A.
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN PHƯỚC Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng các khoản phụ cấp;
Được thưởng năng suất, thưởng tích lũy;
Hỗ trợ cơm giữa ca
Tháng lương 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN PHƯỚC
