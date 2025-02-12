Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NÔNG NGHIỆP KAGRI làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 7 Triệu

Mức lương Từ 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, Tòa CT3 Khu X2, Trần Hòa, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương Từ 7 Triệu

Quản lý, giám sát hoạt động xuất nhập kho hàng hóa, đảm bảo hàng hóa được bảo quản tốt, đúng tiêu chuẩn.

Kiểm tra, đối chiếu số lượng hàng hóa xuất nhập kho với chứng từ kế toán.

Phân bổ, sắp xếp hàng hóa trong kho hợp lý, đảm bảo thuận tiện cho việc xuất nhập và quản lý.

Kiểm soát hàng tồn kho, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp thiếu hụt, hư hỏng.

Thực hiện báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động kho.

Kiểm tra và đóng gói hàng hóa theo các đơn hàng có sẵn trên các nền tảng thương mại điện tử và fanpage

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

1. Kinh nghiệm: 6 tháng trở lên tại vị trí kho

2. Kỹ năng: Nhanh nhẹn, tháo vát, thật thà

Trao đổi kỹ hơn khi phỏng vấn

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NÔNG NGHIỆP KAGRI Thì Được Hưởng Những Gì

- Nghỉ lễ, tết, phép năm theo quy định (12 ngày phép năm). Ngoài ra: Thêm 01 ngày nghỉ/tháng dành riêng cho nhân viên nữ.

- Được training hàng tháng kiến thức chuyên ngành và phát triển bản thân.

- Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hằng năm, party sinh nhật hàng tháng do công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NÔNG NGHIỆP KAGRI

