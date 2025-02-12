Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NÔNG NGHIỆP KAGRI làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 7 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NÔNG NGHIỆP KAGRI
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NÔNG NGHIỆP KAGRI

Nhân viên thủ kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thủ kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NÔNG NGHIỆP KAGRI

Mức lương
Từ 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, Tòa CT3 Khu X2, Trần Hòa, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương Từ 7 Triệu

Quản lý, giám sát hoạt động xuất nhập kho hàng hóa, đảm bảo hàng hóa được bảo quản tốt, đúng tiêu chuẩn.
Kiểm tra, đối chiếu số lượng hàng hóa xuất nhập kho với chứng từ kế toán.
Phân bổ, sắp xếp hàng hóa trong kho hợp lý, đảm bảo thuận tiện cho việc xuất nhập và quản lý.
Kiểm soát hàng tồn kho, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp thiếu hụt, hư hỏng.
Thực hiện báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động kho.
Kiểm tra và đóng gói hàng hóa theo các đơn hàng có sẵn trên các nền tảng thương mại điện tử và fanpage
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Kinh nghiệm: 6 tháng trở lên tại vị trí kho
1. Kinh nghiệm
2. Kỹ năng: Nhanh nhẹn, tháo vát, thật thà
2. Kỹ năng:
Trao đổi kỹ hơn khi phỏng vấn

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NÔNG NGHIỆP KAGRI Thì Được Hưởng Những Gì

THƯỞNG
3. Chế độ khác:
- Nghỉ lễ, tết, phép năm theo quy định (12 ngày phép năm). Ngoài ra: Thêm 01 ngày nghỉ/tháng dành riêng cho nhân viên nữ.
Thêm 01 ngày nghỉ/tháng dành riêng cho nhân viên nữ.
- Được training hàng tháng kiến thức chuyên ngành và phát triển bản thân.
- Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hằng năm, party sinh nhật hàng tháng do công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NÔNG NGHIỆP KAGRI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NÔNG NGHIỆP KAGRI

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NÔNG NGHIỆP KAGRI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Tòa CT3 Khu X2, Trần Hòa, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

