Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty TNHH TFV Industries làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thủ kho Tại Công ty TNHH TFV Industries
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Nhà V1, TTTM Mê Linh Plaza, Thị trấn Quang Min, Mê Linh, Huyện Mê Linh
Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Kiểm tra và sắp xếp hàng hóa trong kho.
Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập, xuất, tồn hàng hóa theo quy trình công ty.
Trực tiếp tham gia kiểm kê hàng hóa định kỳ, chịu trách nhiệm lập biên bản kiểm kê.
Quản lý chất lượng hàng hóa trong kho.
Bao quát việc vệ sinh khu vực kho bãi, sắp xếp kho, dán mã hàng hóa.
Đề xuất, lập kế hoạch hàng hóa cần mua cho BGD và bộ phận mua hàng
Làm các công việc khác theo chỉ đạo của BGĐ.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý kho thiết bị, phụ tùng số lượng hàng hóa nhiều
Chăm chỉ, cởi mở, hòa đồng, có kỹ năng giao tiếp tốt.
Hiểu và lắm bắt vấn đề nhanh.
Có khả năng xử lý công việc linh động, không cứng nhắc.
Tại Công ty TNHH TFV Industries Thì Được Hưởng Những Gì
Nhận mức lương thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm từ 8 – 10 triệu đồng (thỏa thuận theo năng lực)
Thời gian làm việc: 08h00 – 17h15 từ thứ 2 đến thứ 7 (Thứ 7 về sớm 15h15)
Được cấp đủ công cụ dụng cụ làm việc
Được đào tạo nâng cao trình độ tay nghề, trưởng thành, có nghề nghiệp ổn định
Công ty có cơm trưa, trà, cà phê, ...
Được đi du lịch hàng năm
Được tăng lương đều đặn, định kỳ, bất thường theo năng lực và công việc
Được xây dựng lộ trình thăng tiến trong sự nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TFV Industries
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
