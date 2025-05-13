Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty TNHH TFV Industries làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nhà V1, TTTM Mê Linh Plaza, Thị trấn Quang Min, Mê Linh, Huyện Mê Linh

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Kiểm tra và sắp xếp hàng hóa trong kho.

Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập, xuất, tồn hàng hóa theo quy trình công ty.

Trực tiếp tham gia kiểm kê hàng hóa định kỳ, chịu trách nhiệm lập biên bản kiểm kê.

Quản lý chất lượng hàng hóa trong kho.

Bao quát việc vệ sinh khu vực kho bãi, sắp xếp kho, dán mã hàng hóa.

Đề xuất, lập kế hoạch hàng hóa cần mua cho BGD và bộ phận mua hàng

Làm các công việc khác theo chỉ đạo của BGĐ.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý kho thiết bị, phụ tùng số lượng hàng hóa nhiều

Chăm chỉ, cởi mở, hòa đồng, có kỹ năng giao tiếp tốt.

Hiểu và lắm bắt vấn đề nhanh.

Có khả năng xử lý công việc linh động, không cứng nhắc.

Tại Công ty TNHH TFV Industries Thì Được Hưởng Những Gì

Nhận mức lương thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm từ 8 – 10 triệu đồng (thỏa thuận theo năng lực)

Thời gian làm việc: 08h00 – 17h15 từ thứ 2 đến thứ 7 (Thứ 7 về sớm 15h15)

Được cấp đủ công cụ dụng cụ làm việc

Được đào tạo nâng cao trình độ tay nghề, trưởng thành, có nghề nghiệp ổn định

Công ty có cơm trưa, trà, cà phê, ...

Được đi du lịch hàng năm

Được tăng lương đều đặn, định kỳ, bất thường theo năng lực và công việc

Được xây dựng lộ trình thăng tiến trong sự nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TFV Industries

