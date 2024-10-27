Tuyển Nhân Viên Thu Mua thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Đắk Lắk

Tuyển Nhân Viên Thu Mua thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Đắk Lắk

CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NGON
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NGON

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NGON

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đắk Lắk: Cụm công nghiệp Cư Kuin, Xã Dray Bhăng, Cư Kuin

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Liên hệ nhà cung cấp để thu mua sản phẩm và đàm phán thương lượng với nhà cung cấp.
- Xây dựng kế hoạch thu mua sản phẩm phục vụ hoạt động sản xuất.
- Báo cáo số lượng, chất lượng sản phẩm nhập và tồn kho theo từng tháng
- Tìm kiếm và nắm bắt giá cả trên thị trường để lựa chọn nhà cung cấp phù hợp.
- Làm hồ sơ thanh toán cho nhà cung cấp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam tuổi từ 25 đên 35 Trung cấp trở, thuộc các chuyên ngành liên quan .
- Nhanh nhẹn, hoạt bác và trung thực.
- Làm việc theo giờ hành chính.
- Biết sử dụng vi tính văn phòng
- Nộp CV tiếng anh qua mail
- Tiếng Anh giao tiếp cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NGON Thì Được Hưởng Những Gì

- Thực hiện theo quy định của pháp luật.
- Đóng chế độ BHXH, BHYT, BHTN trên tổng mức lương thực lĩnh.
- Công ty mua BH tai nạn 24/24 cho nhân viên.
- Hỗ trợ cơm giữa ca.
- Thưởng cuối năm.
- Xét tăng lương hàng năm.
- Môi trường làm việc hòa đồng, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NGON

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NGON

CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NGON

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Cụm công nghiệp Cư Kuin, Xã Dray Bhăng, Huyện Cư Kuin, Tỉnh Đắk Lắk

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

