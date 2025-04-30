Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ AN PHÚ làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ AN PHÚ
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đắk Lắk: Lô A08
- A09
- A10 KCN Hòa Phú, xã Hòa Phú, tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk, TP Buôn Ma Thuột
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương Thỏa thuận
Bảo trì điện công nghiệp thường kỳ.
Theo dõi, đề xuất hệ thống điện/điện lạnh của công ty.
Báo cáo kịp thời những sự cố bất thường.
Tham gia thiết kế, lắp đặt hoặc cố vấn hệ thống.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm trên 2 năm chuyên ngành điện công nghiệp sản xuất.
Ưu tiên có văn bằng các ngành nghề điện công nghiệp/điện lạnh....
Chuyên nghiệp, nhiệt tình, năng nổ trong công việc.
Giới tính: Nam
Tại CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ AN PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ lương thưởng tốt. Có thưởng lương tháng 13
Đươc tham gia BHXH và các chế độ khác theo quy định.
Môi trường làm việc thân thiện.
Có cơ hội thăng tiến cao.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ AN PHÚ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
