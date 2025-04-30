Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ AN PHÚ làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: Lô A08 - A09 - A10 KCN Hòa Phú, xã Hòa Phú, tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk, TP Buôn Ma Thuột

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện

Bảo trì điện công nghiệp thường kỳ.

Theo dõi, đề xuất hệ thống điện/điện lạnh của công ty.

Báo cáo kịp thời những sự cố bất thường.

Tham gia thiết kế, lắp đặt hoặc cố vấn hệ thống.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm trên 2 năm chuyên ngành điện công nghiệp sản xuất.

Ưu tiên có văn bằng các ngành nghề điện công nghiệp/điện lạnh....

Chuyên nghiệp, nhiệt tình, năng nổ trong công việc.

Giới tính: Nam

Tại CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ AN PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương thưởng tốt. Có thưởng lương tháng 13

Đươc tham gia BHXH và các chế độ khác theo quy định.

Môi trường làm việc thân thiện.

Có cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ AN PHÚ

