Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ AN PHÚ làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: Lô A08 - A09 - A10 KCN Hòa Phú, xã Hòa Phú, tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk, TP Buôn Ma Thuột

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận

Theo dõi sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, nhà xưởng, hoặc máy móc sản xuất.

Bảo trì các công việc cơ khí trong nhà máy.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên: Nam

Ưu tiên kinh nghiệm chuyên ngành cơ khí/chế tạo máy hoăc bảo trì sửa chữa máy móc công nghiệp

Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm

Tại CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ AN PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: giờ hành chính, nghỉ chủ nhật và các ngày lễ tết theo quy định

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN,...và các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, trẻ trung năng động. Có cơ hội thăng tiến.

Mức lương + thưởng: theo năng lực, trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ AN PHÚ

