Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ AN PHÚ làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ AN PHÚ
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đắk Lắk: Lô A08
- A09
- A10 KCN Hòa Phú, xã Hòa Phú, tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk, TP Buôn Ma Thuột
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận
Theo dõi sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, nhà xưởng, hoặc máy móc sản xuất.
Bảo trì các công việc cơ khí trong nhà máy.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên: Nam
Ưu tiên kinh nghiệm chuyên ngành cơ khí/chế tạo máy hoăc bảo trì sửa chữa máy móc công nghiệp
Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm
Tại CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ AN PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: giờ hành chính, nghỉ chủ nhật và các ngày lễ tết theo quy định
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN,...và các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, trẻ trung năng động. Có cơ hội thăng tiến.
Mức lương + thưởng: theo năng lực, trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ AN PHÚ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
